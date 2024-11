Volante Logitech G Saitek per Farming Simulator Mac e PC in offerta Black Friday

Pubblicità

E’ compatibile con la maggior parte dei software di simulazione agricola, oltre che con altre tipologie di giochi quali Euro Truck e Train Simulator. Stiamo parlando del volante Logitech G Saitek nato per Farming Simulator (qui e qui i link per scaricare l’app per Mac) e fino al 2 Dicembre in sconto su Amazon a 160 Euro.

Avvistato dalla nostra redazione all’IFA di Berlino di qualche tempo fa, si tratta di un simulatore agricolo professionale che offre tutti gli strumenti indispensabili per il gioco: volante con angolo di rotazione di 900 gradi, pedali robusti e pannello laterale.

E’ stato realizzato in collaborazione con GIANTS Software e con la community di Farm Sim, e il divertimento non si limita all’uso dei macchinari. Con i joystick e i pulsanti integrati nel volante è infatti possibile svolgere varie attività agricole, come ad esempio accendere la motosega. Tutti i controlli sono a portata di mano.

Il volante a molla centrale è dotato di tutte le funzionalità di base tipiche dei veri macchinari agricoli. La manopola consente invece di continuare a guidare in tutta tranquillità mentre si usa ad esempio la mano libera per ordinare qualcosa da bere o attivare i controlli sul pannello laterale.

In alcune situazioni di gioco si rende necessario l’uso di joystick e pulsanti e il volante ne ha in abbondanza. I due joystick analogici integrati, ciascuno dotato di pulsante a pressione, sono l’ideale per spostare i personaggi e controllare la videocamera.

Gli interruttori hat a 4 modalità vicino a ciascun joystick offrono otto ulteriori pulsanti a portata di mano. Sul retro sono inoltre disponibili due pulsanti ergonomici simili a grilletti. E tutto ciò è programmabile direttamente all’interno del gioco.

Ci sono poi pedali dell’acceleratore e del freno dedicati per una simulazione di guida di un trattore assolutamente realistica. La corsa angolare è impostata su 20 gradi per il massimo controllo e i pedali sono collegati al volante mediante un cavo da 1,8 m. L’intero kit occupa pertanto una sola porta USB sulla console di gioco.

Il joystick del caricatore consente di controllare gli assi superiore, inferiore e di rotazione, mentre l’interruttore di modalità raddoppia i comandi, assicurando il controllo su sei assi. La manopola per la regolazione intelligente della velocità di crociera e il pilota automatico consentono di concentrarsi su altre attività, quali la coltivazione dei campi.

Come anticipato, per il Black Friday il volante è in offerta su Amazon. Il kit completo costa 170,90 euro anziché 230,60 euro.