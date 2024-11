I migliori robot aspirapolvere e tagliaerba Ecovacs in sconto al Black Friday

Pubblicità

Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere intelligente e potente? Allora date uno sguardo alle offerte Black Friday di Ecovacs attualmente in corso su Amazon, dove trovate svariati modelli con cui semplificare le pulizie quotidiane e risparmiare tempo senza rinunciare a risultati impeccabili.

Tra i tanti ci sono quelli della linea DEEBOT. Tra le caratteristiche principali segnaliamo i potenti sistemi di aspirazione, che vanno da 8.000 a 12.800 Pa, ottimi per ottenere una pulizia profonda su pavimenti duri, tappeti e superfici miste. A ciò si aggiungono funzioni intelligenti come la navigazione avanzata LiDAR che permette al robot di mappare con precisione l’intero ambiente evitando ostacoli e ottimizzando il percorso di pulizia.

Un’altra funzionalità particolarmente apprezzata è il lavaggio automatico del mocio, che pulisce i panni a temperature elevate, assicurando igiene e praticità.

Alcuni modelli sono dotati di svuotamento automatico della polvere, riducendo al minimo la manutenzione e consentendo di concentrarsi su altro, senza preoccuparsi della pulizia del contenitore. Inoltre, la tecnologia ZeroTangle permette di evitare grovigli di capelli o peli di animali, una caratteristica utile per chi vive con animali domestici o in ambienti particolarmente polverosi.

Molte delle soluzioni proposte possono essere gestite tramite app mobile e quindi programmando le pulizie, monitorando i progressi in tempo reale e personalizzando le impostazioni in base alle proprie necessità direttamente dal telefono.

La navigazione intelligente, infine, consente ai robot di adattarsi a spazi complessi e di pulire anche sotto i mobili o in passaggi stretti, senza comprometterne l’efficacia.

Per chi invece deve curare il proprio prato senza fatica ci sono in sconto tre modelli Goat per diverse estensioni del verde.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di Ecovacs in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione.

A 239,00 € invece di 299,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 299,00 € invece di 379,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

A 349,00 € invece di 499,00 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 449,00 € invece di 499,00 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 589,00 € invece di 791,00 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

A 629,00 € invece di 899,00 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 699,00 € invece di 1099,00 € | sconto 36% – fino a 2 dic 24

A 799,00 € invece di 898,99 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

A 799,00 € invece di 1099,00 € | sconto 27% – fino a 2 dic 24

A 799,00 € invece di 899,00 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

A 899,00 € invece di 1299,00 € | sconto 31% – fino a 2 dic 24

A 949,00 € invece di 1038,99 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 899,00 € invece di 1199,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

