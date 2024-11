Volkswagen ID.2 sarà un nuovo inizio per il marchio tedesco

Pubblicità

Se sembrano essersi perse le tracce di una Tesla economica, gli amanti delle auto elettriche potranno non disperare più di tanto. Volkswagen ha confermato che il suo modello elettrico più economico, l’ID.2, sarà lanciato entro la fine del 2025, segnando una nuova era per il colosso tedesco dell’automobile. Il listino dovrebbe essere di circa 25 mila euro.

Si tratta di un EV entry-level, presentato come concept ID.2all lo scorso marzo. Come anticipato, sarà una alternativa diretta concorrente a quella che in precedenza si ipotizzava come una Tesla low cost, con un prezzo di partenza inferiore a 27.000 dollari (circa 25.000 euro).

Secondo Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen Passenger Cars, il modello rappresenta un “punto di partenza” per la gamma ID, con tecnologie avanzate e un design accattivante.

Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnologico di VW, ha dichiarato al LA Auto Show che un importante rinnovamento della gamma ID arriverà dal 2026, con ispirazioni ai classici del passato come Golf. Andreas Mindt, capo designer, ha promesso invece che il design finale sarà ancora più innovativo rispetto al concept.

Il veicolo low cost sarà il primo basato sulla nuova piattaforma MEB Entry e, a dispetto del prezzo, non mancheranno caratteristiche importanti, ad iniziare da un’autonomia non seconda alle auto di fascia più alta.

Il modello ID.2 avrà un’autonomia fino a 450 km e offrirà uno spazio interno simile a quello di una Golf, pur essendo più compatto. Il risultato, probabilmente, sarà raggiunto grazie ad uno snellimento interno importante, che è caratteristica comunque e molte auto elettriche moderne. In definitiva, con l’ID.2, Volkswagen punterà a rendere la mobilità elettrica più accessibile.

Il futuro elettrico di Volkswagen

Per il 2025 è prevista anche una versione SUV, oltre a una sportiva GTI. L’interno includerà elementi nostalgici, come le modalità di guida “Classic” e “Vintage”, che riprendono display ispirati agli anni di Beetle e Golf.

