Per Elon Musk una Tesla da 25.000€ è inutile

La Tesla da 25.000 euro o dollari è un modello che molti attendono da anni, ed ora che i tempi sembrano maturi, l’arrivo sembra sfumare completamente o quasi: secondo le più recenti dichiarazioni di Elon Musk, infatti, per Tesla avere un’auto in questa fascia di prezzo non solo sarebbe inutile, ma persino strupido.

Per chi segue le imprese di Elon Musk sa bene che i cambi di piani e opinioni avvengono spesso, anche rapidamente. Le dichiarazioni rilasciate dal CEO di Tesla durante la sessione di domande e risposte nella presentazione dell’ultima trimestrale, segnalate da Reuters, rischiano di mandare in crisi appassionati del marchio e investitori che da tempo attendono un modello più economico.

Solo cosi il marchio USA sembra potrà affrontare l’ondata crescente delle concorrenti elettriche cinesi, proposte a prezzi sempre più abbordabili. Ma se le aspettative sono per un’auto tradizionale con volante e pedali, meglio rassegnarsi.

Per non essere né inutile né stupida, sempre secondo Musk, l’unica Tesla da 25.000 dollari o euro che abbia senso è quella con guida completamente autonoma, così come svelato con Cybercab. L’imprenditore conta di avere la guida autonoma completa su alcune strade in USA nel 2025, per poi dare il via alla produzione di Cybercab, in grandi volumi nel 2026.

Per quanto riguarda invece una Tesla più economica rispetto al listino attuale, sempre nella presentazione dei risultati Musk e i dirigenti hanno anticipato l’arrivo di un modello economico nella prima parte del 2025.

Secondo le previsioni potrebbe trattarsi di versioni meno costose, ma sempre basate sulle linee di produzioni attuali per Model 3 e Model Y: il prezzo di vendita finale atteso intorno ai 35.000 dollari – euro.

