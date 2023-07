W-KING T11 è l’altoparlante bluetooth da 100W per animare le serate, in sconto di 95 euro su Amazon

W-King T11 è l’altoparlante che anima la serate e le feste grazie a una potenza di 100W e un suono che raggiunge i 110dB, in grado di offrire un’esperienza audio adatta ai party, anche all’aperto. Su Amazon al momento è disponibile con un coupon sconto di 95 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Dotato di due tweeter da 1,2″, due woofer da 5,25″ e due radiatori passivi, l’altoparlante W-KING T11 offre bassipotenti, ma non rinuncia a alti nitidi e chiari. Si fregia della tecnologia DSP avanzata ed è anche possibile incrementare ulteriormente i bassi grazie ad un aggiornamento firmware offerto ufficialmente dalla società.

Una caratteristica unica del W-KING T11 è la possibilità di collegare strumenti come microfoni e chitarre tramite l’ingresso jack da 6,35 mm. In modalità MIC/GUITAR, che supporta solo microfoni dinamici, è possibile regolare il volume del microfono o della chitarra tramite i pulsanti dedicati e controllare l’effetto di riverbero del microfono. Sì, è uno strumento che può fungere da karaoke.

Questo T11 utilizza la tecnologia Bluetooth 5.3, la più recente sul mercato, per una connessione più veloce, stabile e immediata con i propri dispositivi Bluetooth. Inoltre, grazie alla batteria integrata ad alta capacità da 7,2V 15600mAh (10,8V 5200mAh), è possibile utilizzare l’altoparlante come power bank per ricaricare i dispositivi esterni, come smartphone e tablet.

Con una classificazione IPX6 impermeabile, questo altoparlante è in grado di resistere all’acqua, consentendo di portarlo in una festa in giardino, in spiaggia o a bordo in piscina. Inoltre, è possibile collegare due altoparlanti T11 in wireless premendo un pulsante di associazione per godersi un suono surround stereo da 200W.

W-KING T11 offre anche diverse modalità di equalizzazione per personalizzare l’audio. E’ possibile scegliere tra la modalità bassi e la modalità treble (modalità outdoor/indoor) per adattare il suono alle proprie preferenze. Ancora, oltre alla connessione Bluetooth 5.3, l’altoparlante supporta anche schede TF, cavi audio AUX da 3,5 mm e chiavette USB, offrendo molteplici opzioni di riproduzione musicale.

Solitamente il prezzo è di 289 euro, ma è possibile cliccare sul buono presente nella pagina di vendita Amazon per avere un buono sconto di 95 euro. Clicca qui per acquistare.