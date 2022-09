watchOS9, ora la Bussola offre tappe e Torna sui tuoi passi

Durante la presentazione Far Out di mercoledì 7 settembre Apple ha svelato il primo Apple Watch Ultra con una nuova app Bussola, migliorata sia per design e interfaccia che per le funzioni offerte: l’ottima notizia è che grazie a watchOS 9 questa nuova Bussola ora è disponibile per tutti i possessori di altri modelli di Apple Watch, a partire dalla gamma Series 5 e più recenti.

Naturalmente alcune funzioni richiedono sensori e hardware installati a bordo, così alcune delle nuove funzioni risultano disponibili solo su Apple Watch Serie 6, Apple Watch Se e successivi. L’app Bussola ridisegnata mostra a schermo la grafica del quadrante di una bussola analogica, inclusi posizione e direzione attuali.

L’utente, ruotando la Corina Digitale, può accedere a una vista ingrandita che mostra più dettagli, inclusi posizione, altitudine, inclinazione, latitudine e longitudine per ulteriori informazioni.

Gli utenti che possiedono Apple Watch Series 6 o più recenti possono contrassegnare punti di interesse con la nuova funzione waypoint, che memorizza le coordinate mettendo a disposizione simboli e colori personalizzati. Marcando le coordinate di tappe e punti di interesse lungo il percorso, i waypoint vengono tutti mostrati nella Bussola, in questo modo risulta più facile ritornare sui propri passi e alle tappe contrassegnate.

Interessante e utile la nuova funzione Backtrack della Bussola di watchOS 9, letteralmente sentiero di ritorno, in italiano Torna sui tuoi passi, anche questa disponibile solo per Apple Watch Series 6 o successivi. Lo smartwatch sfrutta il GPS per registrare il percorso seguito dall’utente: nel caso dovesse perdersi è sufficiente attivare la funzione torna sui tuo passi per ritrovare la strada di ritorno.

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato le versioni definitive per tutti di iOS 16 per iPhone, watchOS 9 e anche tvOS 16.