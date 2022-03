Waterfiled svela la borsa in pelle per trasportare Mac Studio

Waterfield Designs ha ideato quella che potrebbe essere la prima borsa progettata su misura per trasportare comodamente Mac Studio, una custodia che segue perfettamente forma e dimenensioni di questo Mac, tanto da somigliare a una cover in pelle dotata di maniglia.

Il nuovo computer desktop di Apple Mac Studio non è esattamente una macchina portatile, ma il suo form factor, dimensioni e peso (variabile in base alla configurazione) volendo rendono questo Mac facilmente trasportabile da una casa all’altra, da uno studio all’altro, da casa e studio e viceversa.

La società riferisce che la borsa in questione è “robusta e resistente”, in grado di proteggere Mac Studio dai graffi. È realizzata in pelle e nylon, mentre l’interno è foderato con un materiale ultra-morbido e rivestito con imbottitura in schiuma. Le chiusure sono indicate come “impermeabili”.

È possibile sfruttare una cinghia per portare la macchina a spalla, alla stregua di una tradizionale borsa. Due scomparti separati permettono di aggiungere e tasportare accessori (cavi, mouse) senza interferire internamente con il Mac.

Negli Stati Uniti i prezzi di questa cover – borsa partono da 129 dollari, circa 155 euro, a cui bisogna aggiungere 20 $ (18 €) oppure 44 $ (39 €) a seconda del tipo di tracolla scelto. Sarà ovviamente necessario aggiungere le spese di spedizione e i dazi doganali, importi che cambiano in base al Paese di destinazione e che vengono comunicati dopo avere effettuato l’ordine. La cover è disponibili in tre colori: pelle nera, “pelle di cioccolato” e” pelle di cioccolato con tela cerata”. Le prime spedizioni sono previste a partire dall’8 aprile.

Le consegne di Mac Studio e del monitor Studio Display iniziano venerdì 18 marzo: nelle scorse ore in USA sono state pubblicate le prime recensioni di cui abbiamo parlato qui e qui. Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo.