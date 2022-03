Doogee S98 con doppio schermo e visione notturna arriva il 28 marzo

Il nuovo rugged phone Doogee S98 sfoggia un particolarissimo design a doppio schermo: il display sul retro infatti è rotondo come quello dello Huawei P50 ma è dotato di una serie di accorgimenti che lo fanno assomigliare ad uno smartwatch. Inoltre è da 1,1 pollici perciò consente ampia libertà di personalizzazione: ad esempio, è possibile impostare un’immagine speciale come immagine di sfondo e utilizzare i colori nell’immagine per personalizzare un tema per il display. E’ anche comodo per controllare la musica, visualizzare l’ora corrente, i livelli della batteria e le notifiche senza dover capovolgere il telefono.

Sul retro del telefono ci sono anche tre fotocamere: la principale è da 64 MP, poi c’è una fotocamera grandangolare da 8 MP e la più interessante del set, una fotocamera per la visione notturna da 20 MP. Quest’ultima praticamente consente di catturare e registrare video in ambienti bui grazie alle due luci a infrarossi laterali che promettono quasi sempre un’immagine nitida.

Sotto il cofano, il processore octa-core MediaTek Helio G96: è progettato per i giochi, il che significa prestazioni più veloci. Ad affiancarlo ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. La batteria è da 6.000 mAh e promette fino a 2-3 giorni di autonomia, si ricrica a 33 W usando il caricatore in confezione e supporta anche caricabatterie wireless da 15 Watt.

Lo schermo principale è un display da 6,3 pollici FHD+ con protezione in vetro Gorilla Corning. Sotto gira Android 12, il che offre una serie di vantaggi sul fronte della sicurezza e dell’ottimizzazione. Inoltre viene fornito con uno scanner di impronte digitali, NFC, supporto per 4 satelliti di navigazione, toolkit, pulsante personalizzato, scanner di impronte digitali montato lateralmente e molti altri.

Superando a pieni voti le certificazioni IP68 e IP69K, Doogee S98 è impermeabile e può essere immerso in acqua fino a una profondità di 1,5 metri e resiste alle cadute da un’altezza di 1,5 metri. Ha anche superato i test MIL-STD-810G, il che significa che può essere utilizzato nelle condizioni meteorologiche più estreme.

Il lancio sul mercato di Doogee S98, come dicevamo, è stato fissato per il 28 marzo. Tra il 28 marzo e il 1 aprile, sarà venduto a un prezzo scontato di 239 dollari su AliExpress e sul Doogemall, il negozio ufficiale. Dopodiché, tornerà al suo prezzo originale di 339 dollari. Se volete tentare la fortuna e provare a vincerne uno, l’azienda ne regala 4: date un’occhiata alla pagina ufficiale per maggiori dettagli sulla promozione.