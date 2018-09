Waze su CarPlay, iniziati i test su iOS 12

Waze su CarPlay è ormai in dirittura d’arrivo: partiti i test privati su iOS 12. Tra poche settimane l’aggiornamento sarà disponibile per tutti

Tra le principali novità di iOS 12 anche quelle che riguardano CarPlay. In particolare, non è più mistero, la possibilità di utilizzare applicazioni GPS terze da usare sul cruscotto dell’auto, senza dover per forza dover far affidamento sulle Mappe di Apple. Sono già iniziati i primi test di Waze su CarPlay, proprio grazie al nuovo iOS 12, pronto al rilascio per lunedì prossimo 17 settembre.

Waze sta rilasciando un nuovo aggiornamento con il supporto all’integrazione CarPlay iOS 12, anche se attualmente la nuova versione è disponibile solo come programma di beta test privato. Purtroppo, non sembra che l’aggiornamento pubblico potrà essere pronto già per la prossima settimana, ma in ogni caso Waze su CarPlay dovrebbe ormai farsi attendere ancora per poco.

In particolare, sul proprio account ufficiale Twitter, Waze ha promesso il lancio dell’app per CarPlay nel giro di poche settimane. A questo punto, facile individuare in ottobre il mese di lancio. Tutto tace, al momento, sul versante Google Maps, che ha già promesso in futuro il supporto a CarPlay, oltre a comparire sulla diapositiva lanciata da Apple al WWDC 2018, proprio al fianco di Waze.

Tra le altre applicazioni di navigazione pronte a debuttare su CarPlay anche Sygic, che peraltro punta ad una navigazione completamente offline, contrariamente a quanto avviene con Waze, Google Maps e Apple Maps. Si tratta di una piccola rivoluzione nel mondo Apple, da sempre ostile ad offrirsi come piattaforma utilizzabile da terzi.

Ricordiamo che iOS 12 sarà lanciato lunedì prossimo, compatibile con tutti i dispositivi successivi ad iPhone 5s. Waze si scarica gratis da qui.