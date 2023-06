iPadOS 17 supporta le webcam integrate sui monitor esterni

iiPadOS 17 integra il supporto per la videocamera integrata dello Studio Display e quelle di monitor di altre marche, permettendo di sfruttarle con le chiamate FaceTime e altre app che consentono l’uso della videocamera, funzionalità comoda per chi usa iPad con uno schermo secondario.

È una delle novità del futuro iPadOS 17, la cui versione preliminare è già stata distribuita agli sviluppatori. Lo ricorda il sito Macrumors, spiegando che la funzionalità in questione è disponibile per gli iPad con porta USB-C.

In un filmato sul sito dedicato agli sviluppatori, si evidenzia che webcam collegate via USB-C o adattatori da USB-A a USB-C possono essere usate in modalità plug-and-play con gli iPad.

So, iPadOS 17 now supports external USB webcams #WWDC23 pic.twitter.com/2MRUqU1TKq — Stephen Robles (@stephenrobles) June 6, 2023

Apple ha previsto per iPadOS 17 varie novità, comprese la schermata di blocco ridisegnata con widget interattivi, nuove funzioni per PDF e Note, aggiornamenti a Messaggi, FaceTime e Safari, e l’app Salute.

Durante le chiamate FaceTime è possibile usare reazioni come cuori, palloncini, fuochi d’artificio, raggi laser, pioggia e altro, effetti che è possibile attivare tramite semplici gesti, anche con le app di videochiamata di terze parti.

La funzionalità fotocamera Continuity permette di avviare una videochiamata direttamente da Apple TV o farla partire da iPad e passarla poi su Apple TV. Con l’Inquadratura automatica l’utente rimane al centro della scena anche se si sposta nella stanza.

Altra novità di iPadOS 17 riguarda Stage Manager, con la possibilità di gestire la posizione e le dimensioni delle finestre.

Altra novità è la possibilità di condividere contenuti usando AirPlay, anche con i televisori supportati negli hotel, consentendo agli utenti di vedere i propri contenuti sulla TV quando sono in viaggio. Quest’ultima novità sarà disponibile entro la fine dell’anno in alcuni alberghi, a cominciare dai brand del gruppo IHG Hotels & Resorts.

La versione beta di iPadOS 17 è già disponibile per gli sviluppatori registrati sul sito dedicato di Apple; la beta pubblica sarà disponibile da luglio.

La versione definitiva di iOS 17 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).