WhatsApp, arriva la schermata per effettuare chiamate anche senza il numero in rubrica

WhatsApp permette di effettuare chiamate vocali e videochiamate e comunicare con i contatti. A breve sarà possibile effettuare chiamate anche con persone non presenti tra i nostri contatti: Meta (la società che controlla WhatsApp) sta sperimentando l’integrazione del call dialer (la tipica schermata che consente di digitare numeri sul tastierino nelle chiamate al telefono) nell’app, permettendo di comunicare anche con persone non necessariamente presenti tra i Contatti.

A riferirlo è il sito WABetaInfo, spiegando che la funzione in questione è in fase di test nell’ultima beta dell’app per iPhone.

Richiamando il tastierino ed effettuando una chiamata, WhatsApp individua se il numero è registrato sulla piattaforma; se questo corrisponde a un account business verificato, verrà mostrato anche l’eventuale badge di verifica (quello che certifica che un account è stato verificato in base alla sua attività su WhatsApp e alle informazioni o documenti forniti).

Come accennato, il dialer in-app permette agli utenti di effettuare chiamate direttamente senza bisogno di salvare prima il numero nei Contatti, funzione utile per interazioni veloci o chiamate una tantum, quando non è necessarioo non si vuole salvare il numero in rubrica. La funzione è utile, ad esempio, per chiamare una attività commerciale o altro servizio, e non vogliamo per forza memorizzare il numero nei Contatti.

Con questa novità WhatsApp farà ancora di più concorrenza ai gestori di telefonia: dopo aver demolito economicamente il sistema SMS, e fatto lo stesso con la voce, semplificando chiamate fra utenti e gruppi, l’integrazione del dialer renderà ancora più facile telefonare, permettendo sempre più di sostituire in toto l’app Telefono.

Sono state pochi giorni addietro annunciate novità in arrivo per WhatsApp, incluse migliorie alle chiamate audio e video: che siano da computer o da mobile, Meta afferma che le chiamate saranno più affidabili, con una risoluzione video superiore e immagini più nitide nelle chiamate sia individuali che di gruppo.