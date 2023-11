WhatsApp attiva l’opzione per l’autenticazione via mail

WhatsApp ha cominciato a distribuire un aggiornamento che integra una novità: in caso di necessità gli utenti potranno effettuare l’autenticazione dell’account anche via mail (senza bisogno di ricevere per forza il messaggio via SMS).

Se per qualche motivo non è possibile indicare il codice di registrazione a sei cifre che riceviamo tramite SMS o chiamata, ma è possibile ricevere una mail, si potrà completare lo stesso la procedura di autenticazione.

La possibilità di indicare l’indirizzo email nella sezione “Account” delle Impostazioni di WhatsApp – scrive il sito WABetaInfo – è integrata nell’ultima versione dell’app; non tutti gli utenti vedranno subito la nuova opzione ma questa apparirà gradualmente.

L’indirizzo email non sarà visibile a terzi ma, come accennato, sarà sfruttato se per qualche motivo non è possibile ricevere via SMS il codice di sicurezza per accedere al proprio account.

È sempre necessario un numero di telefono per sfruttare WhatsApp ed è consigliabile attivare la verifica in due passaggi, funzionalità che aumenta la sicurezza del proprio account.

La schermata della verifica in due passaggi appare dopo aver completato la registrazione del numero di telefono su WhatsApp; in alternativa è possibile andare (da WhatsApp) su Impostazioni, scegliere “Verifica in due passaggi” e seguire le istruzioni per attivare questa funzionalità.

Quando si attiva la verifica in due passaggi, è possibile scegliere di inserire un indirizzo email: in questo modo, se dimentichiamo il PIN, WhatsApp potrà inviare un link via email per reimpostarlo, e il nostro account sarà protetto.

Per aiutare a ricordare il PIN, WhatsApp chiederà di inserirlo periodicamente. Non è possibile disattivare questa opzione senza disabilitare la verifica in due passaggi. Il PIN della verifica in due passaggi è diverso dal codice di registrazione a sei cifre che si ricevi tramite SMS o chiamata.

