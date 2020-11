Black Friday: caffè in polvere, grani e capsule in forte sconto

Lavorate fino a tarda notte furiosamente? Il vostro computer non si ferma mai? Le maratone con le serie TV sono la vostra ossessione e non vi volete perdere neppure un minuto? Grazie ad Amazon potete fare una scorta di caffè a prezzi eccellenti, con sconti fino al 30% rispetto ai prezzi di listino del grande rivenditore on line che su questa categoria di prodotto ha già spesso prezzi più bassi.

Stiamo parlando sia di capsule per le macchine che oggi vanno per la maggiore ma anche di caffè in polvere per moda o per macchine espresso. Ovviamente non manca il caffè in grani per le super automatiche. Le marche sono quelle primarie che vi potete attendere da Amazon: Vergnano, Nescafè, Kimbo, Pellini, Lavazza e Illy.

Come accennato ci sono confezioni in sconto per le compatibili Nespresso, Lavazza a Modo Mio, Nescafè Dolcegusto; non mancano cialde e una selezione di compatibili Espresso Point, le Illy per Iperespresso e infine gli “universali” in grani e per Moka.

Stiamo parlando di prodotti con forti sconti; stiamo parlando generalmente di un -20% e oltre (come nel caso delle Iperspresso Illy) ma alcune confezioni (come questo Pellini Espresso Gusto Bar N. 3 gran Aroma) di un -37%.