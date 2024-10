WhatsApp con nuovi filtri e sfondi per le videochiamate

Pubblicità

WhatsApp ha annunciato un aggiornamento con nuove funzioni dedicate all’app di messaggistica centralizzata.

Gli sviluppatori riferiscono dell’implementazione in corso di filtri e sfondi che dovrebbero permettere alle videochiamate di diventare ancora più “coinvolgenti”.

Con questi nuovi effetti, spiegano gli sviluppatiri, sarà possibile modificare lo sfondo o aggiungere un filtro durante una videochiamata, permettendo di offrire “un tocco più personale” alle chiamate video.

I filtri sono pensati per creare “un’atmosfera più giocosa”, aggiungendo ad esempio una nota di colore o un tocco artistico ai video. Con gli sfondi, l’ambiente attorno all’utente rimane privato e può lasciarsi trasportare virtualmente in un bar accogliente o in un confortevole soggiorno.

Sono offerti 10 filtri e 10 sfondi dai quali poter scegliere; è possible selezionare e combinare più opzioni per creare stili unici. Tra questi: Caldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore. Tra le opzioni degli sfondi, abbiamo: Macchia di colore, Soggiorno, Ufficio, Bar, Ciottoli, Gourmet, Zuccherini, Spiaggia, Tramonto, Festeggiamento e Foresta.

In arrivo anche le opzioni Ritocco e Scarsa luminosità, indicate come in grado di migliorare l’aspetto e la luminosità dell’ambiente e rendere le videochiamate “più piacevoli e vivaci”.

Per accedere alle novità durante una videochiamata 1:1 o di gruppo, basterà selezionare le icone degli effetti in alto a destra dello schermo per vedere la selezione di filtri e sfondi e scegliere quelli più adatti al proprio umore.

Gli sviluppatori riferiscono che i nuovi effetti saranno disponibili per tutti nelle prossime settimane.

Recentemente, in occasione di Meta Connect, sono stati annunciati aggiornamenti che consentiranno di parlare da Whatapp con Meta AI in tempo reale usando la propria voce o inviare foto da modificare. Sarà, ad esempio, possibile fotografare un menu in lingua straniera e chiedere la sua traduzione, oppure fotografare una pianta e chiedere come prendersene cura. L’AI di Meta permettera anche di modificare le foto, aggiungendo, rimuovendo o cambiando un particolare. Sarà ad esempio possibile rimuovere dallo sfondo uno sconosciuto qualsiasi o cambiare i colori di un oggetto.

Per tutte le novità che riguardano WhatsApp il link da seguire sulle nsotre pagine è questo.