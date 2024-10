iMac con M1 ti tira una riga sullo schermo

Pubblicità

Alcuni utenti di iMac 24″ con chip M1 (modelli presentati ad aprile 2021) lamentano la presenza di una linea orizzontale che appare improvvisamente sullo schermo.

A riferirlo è il sito statunitense Macrumors citando lamentele appare sul forum di supporto Apple ma anche su Reddit e forum di altri siti web.

Non è chiaro quanto il problema sia diffuso e quale potrebbe essere la causa: la linea continua ad apparire anche dopo il riavvio e per ora non sono state identificate possibili soluzioni.

Alcuni degli utenti interessanti riferiscono che la linea è cominciata ad apparire tra i 18 e i 24 mesi dopo l’acquisto del Mac, e molti di questi all-in-one non sono quindi più coperti dalla garanzia standard, a meno che l’utente non abbia in fase di acquisto optato per l’AppleCare+ (assicurazione che estende a 3 anni la garanzia con vantaggi che si sommano i due anni di garanzia del venditore previsti dalle normative a tutela del consumatore).

Alcuni utenti con il problema sull’iMac M1 riferiscono di avere contattato Apple e in alcuni casi di esseare riusciti a ottenere la riparazione senza costi; si tratta perà di eccezioni: altri utenti affermano che hanno dovuto pagare per l’assistenza.

Uno dei sintomi indicati è l’angolo superiore destro dello schermo dell’iMac che diventa caldo al tatto dopo la comparsa del problema, ma non vi è conferma che questa sia la causa scatentante dell’inconveniente.

Chi scrive conosce decine e decine di persone proprietari di modelli di iMac di questo tipo e, almeno finora, nessuno ha lamentato problematiche simili. Come accennato Apple ha iniziato a vendere l’iMac con chip M1 dal 20 aprile 2021; dal 30 ottobre 2023 la Casa di Cupertino commercializza gli iMac 24″ con chip M3, versione potenziata dell’all-in-one precedente, fino a 2 volte più veloce rispetto al modello di generazione precedente con chip M1.