Adobe, disponibili Photoshop Elements 2025 e Premiere Elements 2025

Adobe ha annunciato le versioni 2025 di Photoshop Elements e Premiere Elements, integrando in queste diversi strumenti AI che semplificano ulteriormente l’editing e la creazione di foto e video.

Adobe spiega che Photoshop Elements 2025 e Premiere Elements 2025 offrono nuovi modi per combinare immagini, rimuovere oggetti, modificare colori, sfruttare nuovi stili di testo e funzionalità di color grading per i video. Sono presenti funzioni per condividere Reel, collage e slideshow pensate per utenti di social media che hanno bisogno di aggiungere tracce audio ed effetti artistici ai video.

Le novità di Photoshop Elements 2025

Photoshop Elements 2025 offre la rimozione degli oggetti con il tocco del pennello, uno strumento basato su AI ed è anche possibile avviare la rimozione guidata, anche questa basata su AI.

La profondità di campo realistica (anche questa basata su AI) offre controlli precisi, permettendo di scegliere il punto focale; il filtro profondità consente di aggiungere automaticamente la sfocatura solo dove serve, regolando dettagli come l’intensità della sfocatura, la distanza focale e la gamma focale.

Tra le novità di rileivo (qui i dettagli), la possibilità di modificare il colore di qualsiasi oggetto: basta utilizzare gli strumenti di selezione automatica per scegliere cosa si vuole cambiare, indicare il nuovo colore e perfezionare il tutto.

Una funzione per la fusione delle foto permette di fondere il soggetto di una foto con lo sfondo di un’altra e aggiungi elementi tratti da altre immagini, con effetti inediti.

Effetti di movimento della fotocamera possono essere creati con un solo clic con quattro Azioni rapide per creare effetti quali: scintille animate, un cuore intermittente o un fotogramma animato.

Un’app web complementare (per ora in beta) consente di aggiungere sovrapposizioni mobili alle foto, modifica automaticamente gli sfondi, regolare l’aspetto delle foto e altro lavorando sul web. Non manca l’app mobile companion (anche questa per ora una beta), per aggiungere sovrapposizioni con pattern divertenti, regolare la luminosità e il colore con i cursori, tagliare e rimuovi gli sfondi con un solo clic con le Azioni rapide.

Le novità di Premiere Elements 2025

Premiere Elements 2025 permette di aggiungere titoli accattivanti con stili di testo personalizzati, correggere i colori, trasformare le combinazioni di colori con i predefiniti, ecc.

Funzioni specifiche offrono l’aggiunta di sovrapposizioni mobili al reframe delle clip e la creazione di video in stop motion. Funzionalità che sfruttano l’AI permettono di ritagliare e ridimensionare, aggiungere musica e animazioni.

Le modifiche guidate semplificano il lavoro: basta seguire i passaggi per eseguire correzioni rapide o aggiungere effetti creativi, transizioni e animazioni. Come accennato all’inizio, sono presenti modelli creativi personalizzabili per titoli, reel con i momenti migliori, presentazioni, collage e post animati per social media.

È possibile organizzare i video in modo intuitivo con opzioni di backup e ordinamento automatico e trovarli grazie a funzioni automatiche di assegnazione tag, amministrazione e riconoscimento dei volti.

Anche con Premiere Elements è possibile sfruttare app web e mobile complementari (versioni beta), progettate per sincronizzarsi con l’app desktop.

Le applicazioni singole (Photoshop Elements 2025 e Premiere Elements 2025) sono venduta 101,48€. Il pacchetto di applicazioni per il fotoritocco e il montaggio video (che include Photoshop Elements & Premiere Elements 2025) è venduto 152,73€. I pacchetti sono venduti con licenza della durata di 3 anni senza costi di abbonamento periodici.