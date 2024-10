WhatsApp ora permette di taggare altre persone nello stato

Pubblicità

WhatsApp continua a integrare nuove funzionalità nell’app di messaggistica centralizzata, e l’ultima novità è la possibilità di mettere “Mi piace” allo stato di una persona, le menzioni private e la possibilità di ricondividere uno stato in cui ci hanno menzionato.

Con i “Mi piace” allo stato è possibile far sapere a una persona che la stiamo pensando o che ci piace il suo stato. I like allo stato sono privati e non vengono conteggiati, per cui solo la persona che ha pubblicato lo stato può vederli nella lista delle visualizzazioni.

Con le menzioni private è possibile fare in modo che le persone a noi più vicine vedano il nostro stato e lo ricondividano con il proprio pubblico menzionandole privatamente. Quando si fa, queste ricevono una notifica privata e la menzione non viene mostrata nel nostro stato.

Queste novità saranno disponibili a breve per gli utenti a livello globale. Gli sviluppatori riferiscono che nei prossimi mesi aggiungeranno altre funzioni allo stato e alla scheda Aggiornamenti “per fare in modo che stare in contatto con le persone importanti sia ancora più semplice”.

Tra le novità integrate recentemente in WhatsApp, filtri e sfondi per le videochiamate che è possibile combinare con un’ampia gamma di opzioni.

Per tutte le novità che riguardano WhatsApp il link da seguire sulle nsotre pagine è questo.