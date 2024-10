Apple, il 31 ottobre i risultati fiscali del quarto trimestre fiscale 2024

Pubblicità

Apple ha fatto sapere che i risultati fiscali del quartro trimestre dell’anno fiscale 2024 saranno presentati il 31 ottobre.

Il trimestre fiscale in questione è interessante perché dovrebbe permettere di conoscere, tra le altre cose, i primi dati sulle vendite dei nuovi prodotti presentati a settembre (il quarto trimestre comprende dati dal 30 giugno al 28 settembre, e quindi anche la prima settima di disponibilità della linea iPhone 16, degli AirPods 4 e degli Apple Watch Series 10).

Nel precedente trimestre fiscale, che si è chiuso il 29 giugno 2024, Apple annunciato un fatturato trimestrale pari a 85,8 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente.

Nell’ambito della presentazione dei risultati vedremo probabilmente insieme per l’ultima volta l’a.d. di Apple, Tim Cook e il direttore finanziario Luca Maestri; quest’ultimo a fine agosto ha annunciato che lascerà il proprio ruolo di Chief Financial Officer il 1° gennaio 2025, e l’evento in questione sarà probabilmente l’ultimo nel quale li vedremo a fianco. Nel contesto di un avvicendamento pianificato, al posto di Maestri arriverà Kevan Parekh, Vice President of Financial Planning and Analysis in Apple, che assumerà il ruolo di Chief Financial Officer e si unirà al team esecutivo.

Come sempre la conference call sui risultati finanziari permetterà di comprendere la salute finanziaria di Apple e di carpire dettagli sugli sviluppi commerciali, elementi cruciali per investitori e analisti che hanno la possibilità di ottenere i primi dettagli sulle vendite dei prodotti da poco annunciati.

Apple fornirà l’audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2024 a partire dalle 23 ora italiana del 31 ottobre.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.