WhatsApp, su iPhone a breve servirà almeno iOS 15

Dal prossimo anno WhatsApp abbandonerà gli iPhone precedenti agli iPhone 6s e 6s Plus. Non succederà subito ma dal 5 maggio 2025.

L’indicazione è riportata in una nota informativa di Meta spiegando che al momento si consiglia:

Dispositivi Android con sistema operativo 5.0 e versioni successive

iPhone con versione iOS 12 e successive

e che a partire dal 5 maggio 2025, saranno supportate solo le versioni iOS 15.1 e successive.

“Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari”, spiegano gli sviluppatori. E ancora: “Ogni anno controlliamo quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp”.

Gli sviluppatori spiegano che prima di interrompere il supporto di un sistema operativo, gli utenti verranno avvisati su WhatsApp, ricordandolo diverse volte, in modo che l’utente possa eseguire l’aggiornamento (quando possibile) o passare a un dispositivo nuovo.

Una delle ultime novità di WhatsApp è la trascrizione dei messaggi vocali: questi ultimi possono essere trascritti in testo per consentirre di seguire sempre le conversazioni anche quando non possiamo riprodurre audio.