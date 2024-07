Google dice ufficialmente addio ad Android File Transfer

Pubblicità

Android File Transfer è l’utility di Google che gli utenti di Mac e dispositivi Android conoscono bene: permette di spostare foto, musica e altri file dal computer al dispositivo Android e viceversa utilizzando un cavo USB.

Come spesso accade, Google propone alcune applicazioni/servizi ma poi se ne dimentica; Android File Transfer non era aggiornata da tempo (l’ultimo update risale al 2018) e ora è ufficialmente morta (ha deciso che lo sviluppo non verrà più portato avanti).

Il sito ad Android File Transfer ora rimanda alla funzione di condivisione Quick Share per Windows, utilizzabile in wireless con altri dispositivi Android e PC.

Aver detto addio ad Android File Transfer, non è una gran perdita: esistono app alternativa e una gratuita e di semplice uso è OpenMTP; esistono anche utility a pagamento come MacDroid (in tutti i casi è bene verificare prima la compatibilità con il primo dispositivo Android).

Se la necessità è semplicemente quella di importare di tanto in tanto foto e video, l’applicazione serie Acquisizione Immagine (di serie su Mac) è più che sufficiente: basta collegato il telefono al computer tramite cavo USB, sbloccare lo schermo e impostare il dispositivo Android in modalità Trasferimento di foto (PTP), facendo tap eventualmente sul messaggio relativo alle opzioni USB presente nell’area di notifica e selezionando l’opzione dedicata.

Di default, gli elementi scaricati restano sul dispositivo. È possibile rimuoverli oppure no man mano che si importano con Acquisizione Immagine: basta deselezionare “Mantieni originali” o seleziona “Elimina dopo l’importazione” (l’opzione disponibile dipende dal tipo di dispositivo collegato).