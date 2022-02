Withings compra l’app di fitness 8fit

Withings ha annunciato l’acquisizione di 8fit, un’applicazione dedicata al fitness e alla pianificazione nutrizionale. Questo accordo, di cui non si conosce l’ammontare della spesa, consentirà all’azienda francese di creare facilmente un sistema di abbonamento che si lega al suo ecosistema di prodotti dedicati alla salute.

Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Mathieu Letombe, spiegando che adesso Withings «sarà in grado di sviluppare programmi personalizzati combinando i dati raccolti» dai suoi prodotti «con approfondimenti fruibili che consentiranno agli utenti di modificare i propri comportamenti» al fine di migliorare la salute «con piani di benessere personalizzati».

Quella appena annunciata è la seconda acquisizione portata a termine da Withings nel corso degli ultimi mesi: a inizio gennaio ha infatti acquisito Impeto Medical, un’azienda che ha realizzato un metodo per rilevare le neuropatie periferiche. Questa tecnologia è già stata incorporata nel nuovo Body Scan proprio con la promessa che il dispositivo è in grado di identificare una scarsa funzione nervosa e offrire consigli per correggere il problema.

Withings si è anche impegnata dilazionando nei prossimi tre anni un investimento di oltre 30 milioni di dollari per offrire un supporto a misura di utente in modo da permettergli di condurre una vita più sana e raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi di fitness.

Questa acquisizione mette però in luce anche la gravità che attualmente ruota intorno al mercato degli indossabili perché dimostra che la vendita dei soli dispositivi con aggiornamenti pluriennali non è sufficiente per ottenere i ricavi necessari a mantenere l’attività operativa nel lungo periodo. Aziende come Apple, Fitbit, Oura e diverse altre che operano nel settore d’altronde hanno trovato il modo di integrare un servizio in abbonamento che consenta di sfruttare tutte le potenzialità dei dispositivi che vendono.

Nel caso in questione è perciò probabile che molte delle funzionalità di 8fit saranno integrate nell’app Health Mate di Withings, magari con un costo in abbonamento aggiuntivo. A tal proposito, attualmente 8fit costa 80 dollari l’anno, con abbonamenti di prezzo inferiore per pacchetti di funzioni più limitati.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di Withings ScanWatch e anche del misuratore di pressione BPM Connect. Tutti gli articoli che parlano di Withings sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.