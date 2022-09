Wooden Q1, lo speaker di legno portatile

L’amplificatore portatile migliora la qualità audio dei dispositivi, e con Wooden Q1 tutto questo si ottiene con un tocco di stile. Al momento, si può comprare in sconto del 35%.

Si tratta di un altoparlante portatile che dal punto di vista tecnico non è dissimile da altri della sua taglia: monta driver da 3 Watt, quindi capace di amplificare l’audio dei dispositivi senza offrire volumi esagerati, ma comunque abbastanza potente per assicurarne l’ascolto in ambienti leggermente affollati.

Per il collegamento ai dispositivi usa poi la tecnologia Bluetooth 4.2. Non è quella di ultima (quinta) generazione, ma è abbastanza recente da promettere risparmio energetico e stabilità del segnale fino a 10 metri di distanza.

Sul retro sono incassati i pulsanti per il controllo del volume e della riproduzione musicale, un foro per l’amplificazione dei bassi, l’indicatore LED per conoscere lo stato di carica e la presa microUSB che consente di ricaricare la batteria incorporata: è da 1.200 mAh e, stando alle specifiche tecniche, promette dalle 6 alle 8 ore di autonomia con una carica di 2 ore.

La parte più interessante come dicevamo è il design: anziché il solito speaker in plastica, questo è realizzato in legno, un materiale quindi più caldo e di design, anche piacevole da toccare. La forma è quasi cubica: misura 7,7 centimetri per lato ed è profondo 5,9 centimetri.

Chi è interessato all’acquisto come dicevamo al momento può approfittare di un’offerta che permette di risparmiare il 35%: anziché acquistarlo al prezzo originale di 10,17 euro lo si porta a casa per 6,61 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.