Marvel World of Heroes sarà il Pokemon Go dei super eroi

Marvel ha avviato una collaborazione con Niantic, noto sviluppatore di Pokemon Go, per creare un videogioco mobile in realtà aumentata che sarà disponibile in tutto il mondo l’anno prossimo per iPhone e Android.

Prenderà il nome di Marvel World of Heroes e, per la prima volta in assoluto, permetterà di creare il proprio supereroe personalizzato in un gioco Marvel, secondo quanto anticipa un post apparso sul blog Niantic. I giocatori saranno in grado di forgiare l’identità e la storia del proprio super eroe e avranno il compito di pattugliare il quartiere per contrastare i crimini, affrontare missioni e respingere le minacce interdimensionali, oltre che gli assalti dei super cattivi.

Man mano che si sale di livello in Marvel World of Heroes, in modo simile a quanto è possibile fare in Pokemon Go, si sbloccheranno più abilità, poteri e oggetti di gioco. Gli utenti saranno in grado di collaborare con i propri amici, come Spider-Man, Capitan America e Wolverine. Inoltre, sembra che i giocatori potranno anche visitare più realtà alternative, in senso virtuale, si intende.

Se siete interessati a dare un’occhiata al gioco, è possibile pre-registrarsi sul sito web Marvel World of Heroes per ricevere ulteriori informazioni dallo sviluppatore non appena saranno disponibili. Come spesso accade per i videogiochi multiplayer online, Niantic lancerà il gioco in mercati selezionati prima di distribuirlo in modo più ampio nel resto del globo.

Sebbene Niantic sia meglio conosciuto per il continuo successo di Pokémon Go, l’azienda si è anche fatta conoscere nel tentativo di portare altri regni immaginari nei videogiochi. Il primo è stato l’universo di Harry Potter, con Wizards Unite, e più recentemente lo sviluppatore ha annunciato una collaborazione con Nintendo che includerà un gioco Pikmin.

