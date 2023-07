Xencelabs Quick Keys, telecomando Smart per le scorciatoie al Mac

Per essere più veloci e reattivi quando si lavora al computer potrebbe bastare l’aggiunta di un controller come lo Xencelabs Quick Keys, uno speciale telecomando intelligente che permette di accedere rapidamente a decine di scorciatoie con la sola pressione di un pulsante.

Concettualmente è una specie di Stream Deck per designer in quanto offre pulsanti e ghiere personalizzabili con cui richiamare questa e quella funzione. Questo specifico modello offre 8 pulsanti per richiamare le funzioni che vi si assegnano, e tramite il tasto Set si possono memorizzare fino a cinque gruppi diversi di scorciatoie, per un totale quindi di 40 macro per ogni applicazione.

App e compatibilità

E le compatibilità sono altissime: funziona infatti con qualsiasi Mac a partire da macOS 10.12, ma anche con computer con Windows 7 e successivi o macchine dove c’è il sistema operativo Linux. Vi si collega tramite WiFi a 2.4 GHz e in tal caso l’autonomia garantita è di 25-53 ore con una sola carica, che si completa in circa un’ora e mezza; oppure si può collegare tramite USB ed eludere così i “limiti” della batteria.

Tra le app note con cui si può usare lo Xencelabs Quick Keys ci sono Adobe Photoshop 10, CC e CS6, Adobe Illustrator, Clip Studio Paint Pro, Corel Painter, Toon Boom Storyboard Pro, Toon Boom Harmony, Pixologic Zbrush e Autodesk SketchBook.

Come funziona

Una volta collegato al computer è sufficiente installare l’app per configurare i vari tasti. Non bisogna imparare a memoria le posizioni delle varie funzioni perché c’è un ampio schermo OLED dove poter leggere la singola scorciatoia assegnata ad ogni tasto; la ghiera invece è contornata da un anello LED che può assumere quattro diverse colorazioni, una per ogni funzione assegnatagli.

C’è quindi da perderci un attimo di tempo soltanto in questa prima fase di configurazione, perché poi una volta pronto basta schiacciare i tasti e ruotare la ghiera per accedere rapidamente alle relative funzioni preimpostate, senza quindi dover imparare le scorciatoie da tastiera offerte dalle varie applicazioni.

E per il futuro è possibile esportare, rinominare e importare i vari set in modo da reimportarli in futuro, magari da altri computer o in caso di formattazione del disco.

A cosa serve

Chi disegna o lavora al computer si rende pienamente conto delle potenzialità di questo strumento perché di fatto, per ogni applicazione, permette di accedere a 40 diverse funzioni con un solo click.

Sempre restando nell’esempio del disegno al computer, con un set si può ad esempio raccogliere gli otto strumenti più utilizzati per disegnare (matita, secchiello, pennello, righello), con un altro quelli utili per modificare le immagini (sfoca, selezione, ritaglio), con un altro ancora per colorare, e via dicendo.

Con la ghiera invece ad esempio si può accedere rapidamente allo strumento di regolazione dello zoom dell’immagine, oppure per impostare al volo la dimensione del pennello, oppure per muoversi tra i vari livelli.

Si tratta quindi di una potente alternativa ai tradizionali tasti di scelta rapida, per altro davvero leggera (140 grammi) e compatta (circa 16 x 6,3 x 1,2 centimetri) tanto da poter essere portata sempre con sé.

Dove si compra e quanto costa

Lo Xencelabs Quick Keys è in vendita anche su Amazon e costa 119,99 €.