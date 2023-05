Belkin BoostCharge Pro ricarica veloce Apple Watch in mobilità

Belkin ha annunciato il lancio di BoostCharge Pro Fast Wireless Charger per Apple Watch, il caricatore rapido per lo smartwatch di Apple, che funge anche da Power Bank da 10.000 mAh. Si tratta di una batteria portatile che consente la ricarica rapida dei modelli più recenti di Apple Watch e fornisce contemporaneamente fino a 20W di potenza via USB-C per caricare altri dispositivi.

BoostCharge Pro ha una capacità di 10.000mAh, che permette di ricaricare un Apple Watch Series 8 fino a quattordici volte o un iPhone due volte, dichiara la società. La power bank è dotata di una porta USB-C PD da 20W, utilizzata anche per la ricarica veloce del power bank stesso, e di un caricatore integrato per Apple Watch.

Quando sia la porta USB-C che il caricatore per Apple Watch sono in uso, ciascuno può funzionare a una potenza massima, rispettivamente, di 20W e 7,5W. Così la ricarica veloce degli Apple Watch più recenti è assicurata anche mentre la batteria ricarica in contemporanea iPhone, iPad o altri accessori e gadget USB-C. La ricarica è passante, questo significa che è possibile continuare a ricaricare Apple Watch anche mentre si sta caricando la batteria di Belkin BoostCharge Pro.

Compatibilità con Apple Watch e AirPods

La ricarica rapida è supportata su Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra con i caricabatterie compatibili. Il BoostCharge Pro è certificato MFi ed è in grado di caricare Apple Watch Series 7 e l’Apple Watch Series 8 dallo 0% all’80% in circa 45 minuti, mentre per Apple Watch Ultra ci vogliono circa un’ora per raggiungere da 0 all’80%.

Inoltre, dato che gli AirPods Pro di seconda generazione possono essere caricati tramite il caricatore per Apple Watch, il power bank offre anche la possibilità di ricaricare gli AirPods Pro in modalità wireless.

Belkin BoostCharge Pro, prezzo e disponibilità

All’interno della confezione, oltre alla stessa batteria, è incluso un cavo USB-C lungo 30 centimetri. Al momento, BoostCharge Pro Fast Wireless Charger per Apple Watch + Power Bank 10K è disponibile sul sito web di Belkin al prezzo di 99,99 dollari, circa euro con le spedizioni che inizieranno a partire da giugno.

È già disponibile una pagina italiana del prodotto, anche se al momento non vi è prezzo, né pulsante per l’acquisto. Questo lascia presagire che, di qui a breve, il prodotto sarà disponibile anche per il nostro mercato.

