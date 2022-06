La minicar elettrica Xev YOYO al Milano Monza Motor Show

Al MIMO 2022, Milano Monza Motor Show, in programma dal 16 al 19 giugno, sarà presente tra i protagonisti il brand Xev con YOYO, vettura 100% elettrica, indicata cone ideale per la città e i brevi spostamenti.

Xev Yoyo è disponibile in nove colorazioni; gli esterni presentano un design enfatizzato dal “blade” che attraversa la portiera. Gli elementi della carrozzeria sono progettati per essere sostituiti con facilità nel caso in cui vengano danneggiati. Spostando l’attenzione sugli interni si ritrovano i tratti caratteristici che contraddistinguono gli esterni, con forme e colori dal design accattivante.

XEV YOYO si differenzia “lontani cugini” quadricicli leggeri che sono limitati per legge a 8 CV e 45 km/h. Come quadriciclo pesante infatti vanta quasi il doppio dei CV, 15, e sviluppa una velocità massima di 80 km/h, è possibile guidarla già da 16 anni con patente B1, e consente di portare un passeggero. È garantito l’accesso gratuito alle zone Ztl e consente la circolazione durante i blocchi del traffico.

I quattro freni a disco con Abs e le due modalità di viaggio promettono una guida fluida e sicura. Il veicolo vanta dotazioni come il supporto per il telefono accanto allo schermo digitale da 7” e due prese Usb. Utili anche i vani porta oggetti nelll’abitacolo. È possibile regolare elettronicamente finestrini e specchietti, e ance l’apertura del bagagliaio è elettrica. Yoyo è dotata anche di aria condizionata/riscaldamento, e integrazione Bluetooth con lo smartphone.

Grazie alla collaborazione con ENI Enjoy è possibile testare a Torino il veicolo con il sistema car sharing con la relativa tecnologia di sostituzione rapida delle batterie (Battery swapping). Yoyo può essere anche ricaricata tradizionalmente con presa domestica o direttamente alla colonnina con cavo tipo 3 in meno di 4 ore.

La rete Xxev ITALIA conta 30 punti vendita ufficiali e una rete di officine.

