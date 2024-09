Xiaomi svela i terminali 14T Series e il pieghevole Mix Flip

Pubblicità

Tra le numerose novità svelate all’evento di Berlino spiccano i nuovi terminali top Xiaomi 14T Series con i modelli Xiaomi 14T Pro e 14T, oltre al pieghevole Xiaomi Mix Flip. Prima del lancio Macitynet ha potuto visionare e toccare con mano il modello Xiaomi 14T di cui trovate l’unboxing fotografico e le prime impressioni in questo articolo.

Invece qui trovate specifiche, dettagli e funzioni di Xiaomi 14T Pro, molte delle quali incluse le funzioni Advanced AI sono condivise anche con il modello 14T.

Xiaomi 14T Series punta su schermo, foto e AI

Sia il modello superiore Xiaomi 14T Pro che 14T mettono a disposizione lo stesso schermo AMOLED da 6,67 con risoluzione 1,5K da 2.712 x 1.220 pixel con densità di 446 ppi, profondità colore 12bit e aggiornamento fino a 144Hz. Queste specifiche abbinate alla luminosità di picco di 4.000 nit, si traducono in immagini vivide in ogni condizione di luce, in interni ed esterni.

Le funzioni AI regolano in automatico la temperatura del colore e la luminosità in base all’ora del giorno e anche agli scenari di utilizzo. Al comparto video è affiancata la riproduzione audio stereo tramite gli speaker integrati e certificazione Hi-Res Audio Wireless: inclusa anche la tecnologia Dolby Atmos per audio di qualità e tridimensionale.

Identici tra i due terminali anche la batteria da 5.000 mAh, le funzioni di intelligenza artificiale Advanced AI e le ottiche Leica Summilux.

Comparto foto firmato Leica

La tripla fotocamera sul retro ospita quella principale da 50 MP con apertura f/1.6 abbinata al sensore di immagini Light Fusion 900. Grazie al sensore da 1/1,31”, alla tecnologia Dual Native ISO Fusion Max e gamma dinamica elevata di 13,57EV il terminale cattura fino al 32% in più di luce, anche grazie a una lente asferica 7P.

Per I video la modalità Movie offre un rapporto predefinito di 2,39:1 con Cinematic Blur e Rock Focus per offrire effetti e atmosfera da film. Per gli utenti appassionati di video la modalità Director mette a disposizione una interfaccia con controlli avanzati dei parametri. Invece con la modalità Master Cinema si registrano video HDR fino a 4K a 30 frame al secondo, in formato 10-bit Rec. 2020.

Funzioni Advanced AI per tutti

Grazie alla tecnologia AI gli utenti di entrambi i terminali Xiaomi 14T Series hanno a disposizione una serie completa di funzioni avanzate che velocizzano la maggior parte delle operazioni per ricerca, voce, testo, immagini e video, sia per il lavoro che per il tempo libero.

La potenza di calcolo è suddivisa tra dispositivo e cloud: sono tra i primi Xiaomi dotati della funzione Google Circle to Serach, in italiano Cerchia e Cerca per effettuare ricerche su qualsiasi cosa visibile su schermo, semplicemente tracciando un cerchio approssimativo con il dito sul display, il tutto senza mai dover cambiare app.

Presente anche Google Gemini che tramite chat assiste, velocizza e automatizza scrittura, pianificazione, apprendimento e ricerche. In riunioni e chiamate la funzione AI Interpreter traduce in tempo reale il parlato, superando le barriere linguistiche.

Con AI Notes e AI Recorder gli utenti hanno a disposizione un assistente che trascrive da voce a testo, con riconoscimento accurato del parlante e riassunti rapidi. Per velocizzare la creazione e la modifica delle immagini è disponibile AI Image Editing, affiancato da AI Eraser Pro per rimuovere elementi indesiderati da foto e immagini.

La creazione di brevi clip video è gestita da AI Film, mentre con AI Portrait l’utente può generare al volo avatar personalizzati, qualunque sia lo stile preferito.

Processori diversi

Il modello top funziona con MediaTek Dimensity 9300+, chip di punta del costruttore, che migliora fino al 37% le prestazioni multi core. Nel comparto grafico invece la GPU Immortalis-G720 migliora le prestazioni fino al 44%: entrambi gli incrementi percentuali sono a confronto rispetto al precedente chip Dimensity 9200+.

La connettività dei terminali sfrutta Xiaomi Surge T1 Tuner per migliorare stabilità e prestazioni, mentre il sistema Xiaomi 3D IceLoop migliora la gestione del calore per offrire prestazioni massime senza surriscaldare, ideale per giocatori e utenti esigenti.

Xiaomi Mix Flip

Insieme ai modelli 14T Series, Xiaomi introduce anche il pieghevole Mix Flip, un elegante terminale che offre esperienza utente fluida sia sullo schermo esterno sia su quello più grande interno. Anche questo modello è dotato di comparto fotografico creato in collaborazione con Leica.

Mette a disposizione uno schermo esterno da 4,01” da 1.392 x 1.208 pixel e densità di 460ppi, aggiornamento fino a 120Hz con svariate funzioni gestite da HyperOS che permettono anche di rispondere alle chiamate senza dover aprire il terminale.

Invece il display interno è da 6,86” da 2.912 x 1.224 pixel anche questo con densità di 460 ppi e refresh fino a 120Hz. La doppia fotocamera Leica con sensore da 50 MP e affiancata da quella frontale con risoluzione di 32MP. Funziona con processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile.

Aggiornamenti a raffica e bonus

Il costruttore si è impegnato a migliorare l’esperienza software, lo dimostrano oltre 600 aggiornamenti rilasciati da gennaio 2024 con un aumento della velocità di sistema di quasi il 10%.

Tra le novità: l’ottimizzazione multilingue avanzata, sincronizzazione delle funzionalità con Android, riduzione della ridondanza di app per una esperienza più fluida. Con Xiaomi 14T Series debuttano anche sincronizzazione delle chiamate, handoff delle app e trasferimento della riproduzione tra i vari dispositivi dell’ecosistema Xiaomi. Invece gli utenti PC Windows possono sfruttare in abbinamento computer e smartphone con la funzione Link to Windows.

Per entrambi i terminali il costruttore include una riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera, entro 12 mesi dall’acquisto, oltre a una riparazione dello schermo gratuita nei primi sei mesi dall’acquisto.

Chi acquista un Xiaomi 14T Series dispone di 100 GB di spazio cloud Google One per 6 mesi, tre mesi di YouTube Premium senza pubblicità e accesso a YouTube Music. In alcuni paesi e per nuovi utenti si possono ottenere fino a quattro mesi di musica in streaming con Spotify Premium senza pubblicità.

Prezzi e disponibilità

Come il modello 14T, anche Xiaomi 14T Pro è già disponibile nelle tre colorazioni Titan Gray, Titan Blue e Titan Black sul sito del costruttore, rivenditori e operatori, anche da questa pagina di Amazon ai seguenti prezzi: 12GB+256GB a partire da 799,90€, modello da 12GB+512GB a partire da 899,90€, infine 12GB+1T a partire da 999,90€.

i modelli 14T Series saranno disponibili in bundle con Redmi Pad Pro 6GB+128GB e un set caricabatterie 120W/67W. Invece Xiaomi MIX Flip è disponibile con una variante di memoria 12GB+512GB a partire da 1299,90€ nelle due colorazioni Black e Purple. Il pieghevole sarà proposto anche in bundle con Xiaomi Watch S3.

Qui unboxing e prime impressioni su Xiaomi 14T, invece per il TV da 100 pollici a prezzo impossibile, Buds 5, robot aspirapolvere e altre novità del marchio da qui. Tutti gli articoli che parlano di Xiaomi sono disponibili qui, invece per le notizie sull’universo Android rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.