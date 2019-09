5 ragioni per cui le 1MORE Stylish sono fra le migliori cuffie true wireless che possiate acquistare

La 1MORE Stylish possono essere considerate al momento fra le migliori cuffie auricolari true wireless dal punto di vista del rapporto qualità prezzo.

il marchio si è in passato distinto per tutta una serie di prodotti in grado di rivaleggiare senza problemi con concorrenti come le i dispositivi Beats o gli AirPods di Apple e anche queste 1MORE Stylish non fanno eccezione.

Ecco cinque ragioni che le rendono un prodotto da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se in offerta.

Stile impeccabile

Non per niente si chiamano “Stylish”: l’estetica è uno dei punti di forza di queste Xiaomi 1MORE Stylish.

Caratterizzate da uno stile ricercato, total black, look compatto, sportivo ma sobrio, queste cuffie auricolari in-ear sono state progettate per offrire il massimo sia dal punto di vista funzionale che da quello stilistico, con linee curve piacevoli non solo alla vista ma anche confortevoli. Gli auricolari sono orientati di 45 gradi e grazie all’archetto si introducono facilmente sul canale auricolare e sono adatti anche per l’uso prolungato.

C’è lo zampino di Xiaomi

Non tutti probabilmente ne sono a conoscenza ma 1MORE (come molti altri) è un marchio dietro il quale si cela l’eminenza grigia di Xiaomi, che ha investito sul brand per farlo diventare l’ideale rivale di Beats.

1MORE ha prodotto in passato infatti molti prodotti di successo, fra cui la linea di auricolari Piston marchiata direttamente Xiaomi, per poi ampliare al sua linea di prodotti con il suo marchio personale, rispettando la filosofia della casa madre nell’offrire dispositivi dal rapporto qualità prezzo impeccabile.

Tecnologia di alto livello

Le 1MORE Stylish sono un trionfo tecnologico: sono dotate di connettività Bluetooth 5.0 (con supporto a aptX e AAC ed antenna LDS per una connessione più stabile), che permette singolo o doppio uso multiplo.

Integrano un microfono con tecnologia MEMS e DSP che permette di sopprimere il rumore ambientale durante le chiamate, pulsanti multifunzionali sulla scocca, mentre per gli amanti della musica le emozioni sono garantite da driver dinamici da 7mm in titanio, per suoni ricchi ma bilanciati. Anche i più esigenti troveranno soddisfazione.

Batteria e autonomia invidiabili

L’autonomia è uno dei maggiori punti di forza delle 1MORE Stylish: le cuffie auricolari integrano un sistema di ricarica rapida interno dalla custodia, che con soli 15 minuti permette di raggiungere l’80% della ricarica completa.

Se a questo aggiungiamo che con una ricarica completa potrete godervi 6.5 ore di musica (che diventano 24 ore considerando la riserva energetica delle custodia), si capisce come si tratti davvero di prestazioni invidiabili.

Prezzo da “furto”

Nonostante il prezzo di listino di 120 euro, le 1MORE Stylish sono vendute al momento al prezzo di 56 euro circa online e si possono acquistare cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita. Al momento pensiamo non sia davvero possibile ottenere di più allo stesso prezzo, si tratta di un vero affare per chi vuole ottenere il massimo nel rapporto qualità prezzo.