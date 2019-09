Guidatore e passeggero dormono, Tesla guida da sola, il video

Non siamo ancora pronti per le auto a guida autonoma, lo rivelano ricerche e progetti per aumentare la rumorosità dei veicoli elettrici, per come comportarsi sulle strisce pedonali o mentre ci affianca un’auto automatica: la prova lampante arriva dall’avvistamento in autostrada di un’auto che viaggia mentre passeggero e guidatore dormono e la Tesla guida da sola.

I veicoli elettrici di Elon Musk offrono già da diversi anni la guida automatica per tangenziali e autostrade, ma sempre e in ogni caso il costruttore di automobili avverte che il guidatore deve rimanere vigile e con entrambe le mani sul volante, pronto per intervenire nel caso qualcosa non andasse per il verso giusto. Purtroppo i più temerari si affidano troppo alla tecnologia e si sono registrati anche alcuni incidenti gravi, per fortuna in numero limitato.

Per tutte queste ragioni l’utente che si firma Dakota Randall dichiara di essere rimasto prima incuriosito e poi sconcertato da quello che ha visto in autostrada presso Newton Corner in Massachusetts. Provenendo da dietro sembrava che sia il passeggero che il guidatore dormissero in auto. Non completamente sicuro ha superato due volte la vettura realizzando anche un breve filmato che ha postato su Twitter, video che riportiamo in questo articolo.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it). Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn — Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019

L’autore del video dichiara di aver suonato il clacson un paio di volte nel tentativo di svegliare i due ma senza alcun risultato. La Tesla che guida da sola con umani in fase REM viaggiava alla velocità di 60 miglia all’ora, poco meno di 100 km orari. Post e video hanno suscitato clamore e della vicenda si è occupata anche una emittente televisiva locale di Boston che assicura che i due sono arrivati sani e salvi a destinazione.

