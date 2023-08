Xiaomi Band 7 Pro, lo smartwatch con schermo curvo costa meno della metà

Se volete uno smartwatch moderno, con ampio schermo e dalle linee eleganti, non fatevi sfuggire l’offerta sullo Xiaomi Band 7 Pro perché nel momento in cui scriviamo è attivo uno sconto che vi permetterà di comprarlo con uno sconto del 61%.

È uno smartwatch con schermo AMOLED da 1,64″ con risoluzione 456 x 280 pixel a 326 PPI la cui particolarità è data dalla curvatura del pannello, che segue così la forma del polso per un comfort e un’estetica di alto livello. Offre fino a 500 nits di luminosità, quindi è ben visibile anche alla luce diretta del sole.

C’è il Bluetooth 5.2 a basso consumo energetico per la connessione col telefono (sono supportati tutti gli Android a partire dalla versione 6.0) e diverse tecnologie che minimizzano i consumi sicché la batteria riesce a promettere fino a 12 giorni di autonomia con una sola carica (impiega circa 1 ora per ripristinare completamente l’energia).

Ci sono tutti i sensori utili per il tracciamento dell’attività sportiva (ne riconosce automaticamente oltre 100) e può monitorare anche la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e la saturazione del sangue. Resiste alle immersioni in acqua fino a 5 ATM e ci sono più di 150 quadranti con cui personalizzarne l’aspetto in base all’uso o più semplicemente ai propri gusti.

Se volete saperne di più potete dare un’occhiata nostra alla recensione cliccando qui, dove trovate tutti i dettagli sulle funzioni e qualche informazione aggiuntiva basata sulle nostre prove.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 159,55 € potete risparmiare il 51% spendendo 60,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.