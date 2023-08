Come cancellare un account Telegram dall’iPhone

Telegram è servizio di messaggistica istantanea e broadcasting con client disponibili per vari sistemi operativi (iOS, Android, iOS, macOS, Windows) e possibilità di scambiare messaggi di testo tra due utenti o tra gruppi, effettuare chiamate vocali e videochiamate cifrate punto-punto, scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, sticker, file, ecc. È uno dei servizi di servizio di messaggistica più usati ma per vari motivi potrebbe essere utile sapere come cancellare un account Telegram perché non più necessario, liberare spazio sul dispositivo, “disintossicarsi” da gruppi, ecc.

Non basta, come qualcuno potrebbe pensare, eliminare l’app dal telefono: cancellare solo l’app, il nostro nominativo sarà ancora associato a quelli ai quali è possibile inviare messaggi e file: non li vedremo perché l’app è cancellata ma se oggi o domani la reinstalliamo, vedremo tutti i messaggi nel frattempo arrivati. Cancellando, invece, l’account, gli altri utenti non potranno inviare alcuni messaggi, perché il nostro nome apparirà come quello di una persona che non è più “iscritta” a Telegram.

Come si cancella un account Telegram da iPhone?

1) Aprite l’app Telegram

2) Selezionate Impostazioni e da qui Privacy e sicurezza

3) Dalla sezione “Elimina automaticamente il mio account” selezionate “Se assente per” e poi “Elimina l’account ora”.

A questo punto appaiono delle opzioni, come ad esempio, la possibilità di spostare i contatti si un nuovo numero, impostare un codice di blocco, ecc. Se vogliamo realmente cancellare l’account bisogna selezionare l’ultima voce in basso: “Elimina il mio account” e completare i passaggi: verrete reindirizzati al sito web di Telegram dove inserire il vostro numero di telefono: si riceve un codice come messaggi; si apre un campo dove inserire il codice e confermare finalmente la cancellazione.

Se non uso Telegram l’account si cancella?

Gli account di Telegram si cancellano da soli se non abbiamo effettuato l’accesso per almeno sei mesi. L’account verrà eliminato insieme a tutti i messaggi, media, contatti e ogni altro dato archiviato nel cloud di Telegram. È possibile cambiare l’esatto periodo dopo il quale l’account verrà autodistrutto nelle Impostazioni dell’app (sezione Privacy e sicurezza > Elimina automaticamente il mio account) scegliendo tra un minimo di 1 mese a un massimo di 1 anno.

Cosa comporta la cancellazione dell’account Telegram?

Cancellare l’account Telegram comporta anche l’eliminazione di contatti, messaggi, link, documenti, foto, adesivi e file, elementi che non possono essere ripristinati. Una volta che un account viene eliminato, ci vogliono alcune ore o giorni per crearne uno nuovo. I gruppi continueranno a esistere, anche se chi li ha creati non fa più parte di Telegram.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.