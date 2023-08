Apple potrebbe vendere un cavo USB-C per iPhone 15 Pro super veloce

Apple potrebbe offrire un cavo opzionale per il trasferimento dati USB-C per i modelli iPhone 15 Pro in grado di raggiungere velocità Thunderbolt o USB4 fino a 40Gbps.

Dopo la notizia delle velocità tartaruga dei cavi standard, questa è l’ultima affermazione fatta da Kosutami, che ha pubblicato i dettagli dell’ipotetico cavo su Twitter (ormai noto come X).

Secondo il leaker, la lunghezza del cavo è di 0,8 metri, più corta rispetto al cavo Thunderbolt 4 Pro esistente di Apple da 1,8 metri, e si pensa che supporti una ricarica addirittura fino a 150W. Se fosse vero, Apple venderà sicuramente il cavo separatamente rispetto al nuovo smartphone.

Dato il previsto passaggio a USB-C su tutti i modelli iPhone 15, ci sono state molte congetture su quale standard Apple utilizzerà nei suoi dispositivi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di fascia alta, per differenziarli ulteriormente dai modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus più economici.

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, i modelli iPhone 15 Pro supporteranno almeno USB 3.2 o Thunderbolt 3. Tuttavia, il cavo USB4 trapelato si basa sul protocollo Thunderbolt 4, consentendogli di offrire velocità equivalenti a 40Gbps, ovvero il doppio dello standard USB 3.2 Gen 2 precedente.

Per quanto riguarda l’affermazione di una ricarica di 150W, significherebbe un miglioramento rispetto al cavo Thunderbolt 4 Pro esistente di Apple che supporta 100W; tuttavia non significa necessariamente che i modelli iPhone 15 Pro saranno in grado di caricarsi a questa velocità.

All’inizio di quest’anno, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli ‌iPhone 15‌ supporteranno velocità di ricarica più rapide grazie al passaggio a USB-C, mentre una voce di corridoio ha affermato che almeno alcuni modelli iPhone 15 potrebbero supportare velocità di ricarica fino a 35W. I modelli iPhone 14 attuali, ricordiamo, possono caricarsi al massimo circa a 27W, con i modelli Pro in grado di caricarsi un po’ più velocemente.

I rumors suggeriscono che i cavi forniti nelle scatole degli iPhone 15 siano limitati a velocità di trasferimento dati USB 2.0 a una velocità di 480 MBps, che è la stessa offerta dal connettore Lightning.

In contrasto, ci si aspetta che i modelli iPhone 15 Pro vengano forniti con cavi in grado di supportare velocità di trasferimento USB 3.2 o Thunderbolt 3, come affermato da Kuo. Inoltre, immagini diffuse da ChargerLab suggeriscono che alcuni modelli iPhone 15 includeranno un chip retimer Thunderbolt/USB 4, confermando apparentemente il rumor del trasferimento dati ad alta velocità per i modelli Pro.

Ogni iPhone 15 includerà un cavo di ricarica USB-C intrecciato nella confezione, più spesso e resistente di quelli attuali, oltre ad essere il 50% più lungo rispetto al cavo Lightning fornito attualmente con tutti i modelli di iPhone.

