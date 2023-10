Xiaomi Electric Scooter 4 Go costa solo 270 euro su Amazon

Se siete alla ricerca di un monopattino per la città che abbia stile e che costi poco, ecco la soluzione proposta da Xiaomi. L’ultimo monopattino della serie 4, Xiaomi Electric Scooter 4 Go costa appena 270 euro su Amazon.

Si tratta di un monopattino con motore da 450 W, in grado di spingere il mezzo ad una velocità massima di 20 km/h e di percorrere un range massimo di 18 km, adatto certamente per i piccoli spostamenti in città.

Ovviamente, supporta l’app Xiaomi Home, così da poter essere gestito direttamente dallo smartphone. Propone ruote da 8,1 pollici a nido d’ape che non necessitano di manutenzione, adatte per la maggior parte delle strade da percorrere in città. Lato sicurezza propone un doppio freno, Freno elettrico per la parte anteriore, freno a tamburo per la parte posteriore, mentre la potenza del motore è in grado di farvi superare anche salite con il 10% di pendenza.

Disponibile anche il cicalino, gli indicatori di direzione e luci anteriori bianche o gialle e posteriori rosse. Importantissima la presenza degli indicatori per avvertire i veicoli in circolazione e i pedoni: si tratta di un elemento ormai obbligatorio sui monopattini di nuova produzione, che dovrà necessariamente essere presente sul mezzo nel 2024.

Si connette all’App Xiaomi Home per controllare la velocità e la carica rimanente in tempo reale. Non manca neppure la funzione di recupero energetico: il sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) recupera l’energia cinetica di un veicolo in movimento quando è in frenata, per una durata più lunga della batteria.

Al momento è possibile acquistare il monopattino in offerta su Amazon 270 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

