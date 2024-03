RockJam Go, la tastiera MIDI Bluetooth per iPhone e iPad

Una tastiera MIDI Bluetooth con batteria ricaricabile: è così che ve la presenteremmo se dovessimo descriverla brevemente e con una sola frase; tuttavia RockJam Go è molto di più perché grazie a un numero sufficiente di tasti e alcuni pulsanti e manopole speciali diventa l’alleato perfetto di chi vuole creare musica ovunque e da qualsiasi dispositivo in modo facile e leggero.

Si tratta infatti di una tastiera portatile con 25 tasti sensibili alla pressione, una buona escursione per poterla eventualmente usare anche come tastiera aggiuntiva nel proprio armamentario durante i concerti Live.

Ma come dicevamo nasce soprattutto per lavorare in background, come strumento per la creazione musicale e la registrazione in studio.

Tra le funzioni più interessanti troviamo 8 Drum Pad e 8 manopole con cui creare ritmi e regolare rapidamente i vari parametri musicali. Ci sono un pad a 4 vie per regolare in maniera reattiva il tono e la modulazione, e un arpeggiatore – con risoluzione, gamma e modalità regolabili – con cui creare progressioni di accordi in un lampo.

Come dicevamo uno dei maggiori punti di forza di RockJam Go è dato dalla sua elevata compatibilità: grazie al Bluetooth infatti si può collegare a qualsiasi smartphone e tablet, iPhone e iPad inclusi, così da suonare con le proprie app preferite in mobilità e senza dover collegare alcun cavo.

C’è comunque l’ingresso MIDI che facilita il collegamento con le DAW sui computer, e persino la porta USB-C che si può usare anche per ricaricare la batteria interna, perché appunto si tratta di uno strumento completamente wireless anche dal punto di vista dell’alimentazione.

C’è l’ingresso per il pedale sustain e, come dicevamo, è altamente portatile: pesa intorno agli 800 grammi e misura infatti circa 34 x 18 x 5 centimetri.

Disponibilità e prezzo

RockJam Go è in vendita anche su Amazon e costa 99,99 €. Nel momento in cui scriviamo è scontata del 14%, perciò vi costa 85,94 €.

