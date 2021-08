Xiaomi Mi Watch è in offerta su eBay a 93 euro

Xiaomi Mi Watch è uno degli smartwatch dal design più minimal disponibili ad oggi sul mercato, con un’estetica essenziale e moderna, che non rinuncia però a funzioni e caratteristiche importanti, come quelle sul fitness. Al lancio costava oltre 170 euro, mentre oggi lo si può acquistare a poco più di 93 euro grazie al codice sconto su eBay che vi proponiamo di seguito. Clicca qui per comprare.

Xiaomi Mi Watch vanta uno schermo AMOLED in alta definizione, da ben 1,39 pollici, in grado di offrire all’utente notifiche, anche delle chiamate in arrivo, oltre che tutti i dati sullo sport e la salute e con un risoluzione di ben 454 x 454 pixel. Al suo interno non manca neppure una dotazione di RAM da 512MB e una ROM per l’archiviazione da 2GB, mentre l’autonomia è affidata a una batteria da 420mAh, in grado di ricaricarsi in 2/3 ore circa.

Altamente personalizzabile grazie ai suoi 110 quadranti tra cui scegliere, permette di tracciare 10 modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, equitazione, cross country, mountain climbing, corsa interna, ciclismo indoor, passeggiate, allenamento libero, nuoto in piscina, nuoto in acqua aperta, con una durata della batteria di 14 giorni.

Non solo fitness, ma focus anche sulla salute, con la possibilità di eseguire il test della frequenza cardiaca 24 ore su 24, oltre a quello della pressione, del sonno, dell’energia corporea, e altro ancora.

Ancora, gode di impermeabilità fino a 5 ATM, quindi in grado di accompagnarvi fino a 50 metri sott’acqua. Pesa 35 grammi, con dimensioni di 10 x 8 x 5 cm / 3,94 x 3,15 x 1,97 pollici. Per acquistarlo a 93 euro cliccate direttamente qui e inserite il coupon MIDAYSAGO21.

A partire da questo indirizzo sono davvero tantissimi i prodotti Xiaomi che vale la pena acquistare in sconto. C’è la richiuesta Xiaomi Mi Band 6, la TV MI LED 4S 55″, l’aspirapolvere Xiaomi G9 e il robot per la pulizia Mi Robot Vacuum Mob Pro, un purificatore d’aria, e anche il Monopattino 1S, tutti a prezzi che spesso non si troveranno neppure negli store cinesi.

