Niantic compra Scaniverse per creare la mappa 3D del mondo

Lo sviluppatore di Pokémon Go, Niantic Labs, ha acquisito Scaniverse, la società che ha creato l’omonima app di scansione 3D per iPhone e iPad, che però rimarrà disponibile su App Store, con tutte le funzionalità che prima facevano parte del suo abbonamento annuale da 17 dollari, adesso disponibili gratuitamente. Inoltre, Niantic continuerà a supportare il software con futuri aggiornamenti alle funzionalità.

Proprio come l’altra recente acquisizione, sembra che Niantic speri che Scaniverse aiuti nel suo obiettivo di costruire una mappa 3D del mondo. Come parte dell’accordo, Keith ItoIto, il creatore di Scaniverse, si unirà al team di ingegneri della realtà aumentata dell’azienda.

Insieme, abbiamo in programma di portare la scansione 3D a nuovi livelli combinando la mappatura dinamica di Niantic con la ricostruzione LiDAR di Scaniverse Nel frattempo, osserva la società, Scaniverse renderà la scansione multi-OS più facile e più accessibile alla comunità di Niantic Explorer che contribuisce ogni giorno a questo sforzo

In questo modo la società afferma che gli consentirà di creare esperienze AR più coinvolgenti in Pokémon Go, Harry Potter: Wizards Unite e gli imminenti giochi in uscita su App Store, come quello dedicato ai Transformers.

Ricordiamo che sebbene Niantic sia meglio conosciuto per il continuo successo di Pokémon Go, l’azienda si è anche fatta conoscere nel tentativo di portare altri regni immaginari nei videogiochi. Il primo è stato l’universo di Harry Potter, con Wizards Unite, e più recentemente lo sviluppatore ha annunciato una collaborazione con Nintendo che includerà un gioco Pikmin.



L’app Scaniverse per iPhone e iPad si scarica gratis da questa pagina di App Store: per esportare modelli e scansioni acquisiti occorre effettuare l’acquisto in-app della versione Pro. Per funzionare occorre un dispositivo iOS dotato di sensore LiDAR, quindi al momento gli unici modelli supportati sono iPad Pro 2020 e 2021, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Presto l’elenco si allungherà con l’arrivo della nuova gamma iPhone 13.

