Xiaomi MIJIA 1C, l’aspirapolvere robot che lava e aspira in super offerta a solo 200 euro

Una casa smart passa anche, e soprattutto, per una pulizia smart. Se siete alla ricerca di un robot che faccia al posto vostro le pulizie domestiche, per per quel che concerne il pavimento, ecco l’offerta da non perdere: lo Xiaomi Mijia 1C è disponibile in offerta lampo a poco più di 200 euro, direttamente a questo indirizzo.

Non c’è alcun dubbio che si tratti di un prodotto Xiaomi; lo si evince chiaramente dal design, minimale e moderno, quasi totalmente bianco. E’ vero che l’occhio vuole la sua parte, e qui non manca di certo l’estetica, ma Xiaomi Mijia 1C brilla anche per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Anzitutto, gode del sistema VSLAM, algoritmo coadiuvato anche da una CPU a 4-core, che permette all’aspirapolvere di avere una maggiore concezione di dove si trova, così da effettuare una mappatura della casa completa, e pulire in modo più intelligente possibile.

Dispone di un serbatoio per dell’acqua di 200ml, quindi vuol dire che questo robot è anche in grado di lavare i pavimenti, oltre che di spazzarli. Quest’ultima modalità si fregia di un potente motore di aspirazione, da 2500Pa. Naturalmente, il robot include un motore brushless, quindi particolarmente resistente nel tempo, potente e non troppo rumoroso.

Gode di numerosi sensore ad alta precisione, per un totale di 15 diversi tipi di sensori multi-direzionali, che permettono al robot di muoversi anche in ambienti complessi, in grado di evitare evitare facilmente gli ostacoli e continuare al meglio la pulizia.

Non manca il versante smart, dato che si collega all’app Mijia, così da poterla controllare e gestire dallo smartphone. Tra le altre sue caratteristiche, la possibilità di superare in agilità ostacoli da 20 mm e la capacità di pulire anche sotto i mobili bassi, considerato che ha un’altezza di 8,2 cm.

Solitamente il robot Xiaomi Mijia 1C di 320 euro, ma al momento si acquista a 201,30 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.