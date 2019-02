Xiaomi Mijia, il sensore Smart per porte e finestre che aumenta la sicurezza in casa

Uno dei sensori per la Smart Home più utili e diffusi è quello per porte finestre Xiaomi Mijia, capace di rilevare se una porta o un finestra è aperta o chiusa avvisando tempestivamente l’utente tramite una notifica sullo smartphone e avviando una o più azioni programmate in precedenza.

In combinazione con altri dispositivi intelligenti questo sensore può inoltre potenziare il sistema domestico Smart ad esempio accendendo la luce nel momento in cui viene aperta la porta, oppure spegnendo il condizionatore se la finestra nelle vicinanze non è stata chiusa. Ancora, se un malintenzionato riesce a fare irruzione all’interno dell’abitazione, oltre a far scattare l’allarme potrebbe essere possibile avviare la registrazione video da una telecamera connessa.

Xiaomi Mijia permette di rilevare quando una finestra o porta viene aperta grazie alla suddivisione in due parti: una fissata sulla parte mobile dell’infisso ed una sulla parte bloccata e grazie al contatto magnetico viene valutata la prossimità per gestire lo stato ed inviarlo al sistema. Il prodotto è alimentato da una batteria a bottone di tipo CR1632 ed è progettato per avere un basso consumo energetico e funzionare all’interno di ambienti le cui temperature oscillano tra i -10°C e i 50°C.

Si può montare all’interno di porte, finestre e porte di garage. Il punto di forza è ovviamente il prezzo: il singolo sensore Xiaomi Mijia (composto dalle due parti sopracitate) infatti si acquista su Ebay per soli 9,60 euro. E’ venduto da missrady, venditore con quasi 7.000 vendite concluse a buon fine con il 97,9% di gradimento.