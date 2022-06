Xiaomi MKODO, il rasoio manuale che vibra costa appena 27 euro

Xiaomi MKODO presenta un nuovo rasoio per la barba che, oltre alla classica modalità di rasatura manuale, aggiunge anche le vibrazioni per il massimo confort di rasatura, e per evitare di tirare la pelle. Il kit con due lame e il dock costa appena 27 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.

La particolarità di questo rasoio, come già anticipato, è che oltre alla possibilità di rasatura manuale, è possibile attivare anche la vibrazione della lama, così da rendere ancor più confortevole la rasatura, evitando che la lama di si incassi e che tiri la pelle.

Il design di Xiaomi MKODO è tra i più minimali, come del resto capita con qualsiasi periferica del brand, da quelle hi tech a quelle low tech. Non solo design però, ma anche funzionalità: la testa della lama può ruotare di 30 gradi così da adattarsi perfettamente alla forma del viso. Per il corretto funzionamento, nel caso in cui si intendesse attivare anche la vibrazione, è necessario inserire due pile all’interno del manico. Non preoccupatevi di dover ricaricare il rasoio di frequente, visto che le due batteria AAA possono assicurare fino a sei mesi di utilizzo.

Il rasoio raggiunge fino a 12000 RPM, dunque una forza vibrante particolarmente elevata. E’ anche resistente nel tempo, grazie al grado di impermeabilità IP6x, dunque può essere facilmente risciacquata sotto l’acqua corrente. La testina ha ben 5 lame, così da offrire una rasatura immediata, già al primo passaggio.

Le dimensioni del rasoio sono di appena 156 x 42 mm, con un peso totale di circa 111 grammi, dunque particolarmente leggero da tenere in mano per una rasatura confortevole anche dal punto di vista della maneggevolezza.

Al momento in cui scriviamo il rasoio si acquista al prezzo di circa 27 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo, nella sua finitura silver, particolarmente elegante.