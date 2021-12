XIAOMI presenta mini Yeelight LED, per illuminazioni soft a 10 euro

Con il suo brand Yeelight, Xiaomi è tra i leader della illuminazione per la casa, anche smart. Questa volta in offerta il mini LED per armadi, o anche per illuminazioni soft. Costa appena 10 euro, e propone un’installazione facile e senza fili. Clicca qui per acquistare.

Il piccolo LED proposto da Xiaomi non richiede alcun cablaggio, trattandosi sostanzialmente di una lampada a batteria. Di facile installazione, all’interno della confezione l’utente troverà tutto il necessario per il corretto utilizzo, comprese batterie e strisce magnetiche.

Già, perché come già anticipato non sarà necessario alcun cablaggio per la corretta installazione. Tutto quello che si dovrà fare è attaccare una prima striscia adesiva e magnetica sul retro della lampada, mentre la seconda in confezione dovrà essere posizionata all’interno dell’armadio o dove si è scelto di utilizzare la lampada. In questo modo sarà estremamente semplice posizionare il LED, che potrà essere anche staccato, per trasportarlo per casa.

Nonostante sia un oggetto di piccole dimensioni, propone tante modalità operative e di utilizzo. E’ possibile, ad esempio, che rilevi i movimenti umani, per accendersi al passaggio delle persone, ma solo quando non viene rilevata luce diurna. Questa funzione propone un angolo di rilevamento di 120 gradi, e permette di rilevare una persona fino a 2 metri di distanza. La luce si spegnerà automaticamente 30 secondi dopo il passaggio di qualcuno, così da risparmiare anche batteria.

In confezione, come già anticipato, sono presenti anche le 3 batterie AAA, facili da sostituire. Il mini LED Yeelight offre una luce morbida, quindi per illuminare cabine armadio, ma per funzionare anche come luce di cortesia notturna, e può essere utilizzata in qualsiasi stanza della casa, adatta dunque per camera da letto, cucina, bagno, armadietto, corridoi o per le scale.

Al momento potete acquistarla in super offerta a 10 euro circa.