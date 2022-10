YouTube, i video 4K potrebbero diventare a pagamento

Presto gli utenti potrebbero aver bisogno dell’abbonamento a YouTube Premium per vedere i video alla massima risoluzione: così, oltre che per evitare pubblicità, abbonarsi al servizio Premium della piattaforma potrebbe essere necessario per visualizzare video in 4K.

Gli utenti su Reddit e Twitter hanno notato che YouTube sta chiedendo ad alcuni spettatori di passare a Premium per guardare video in risoluzione 4K, come rileva Engadget. Non è chiaro quali paesi, dispositivi o video siano al momento interessati dalla modifica, ma si tratta comunque di un campanello di allarme che potrebbe presto espandersi a macchia d’olio, diventando una regola generale.

Non è certo se si tratti di un test oppure di un rilascio che presto diverrà più ampio. Le richieste di commento a YouTube sono rimaste al momento senza esito. In ogni caso una mossa di questo tipo sarebbe tutt’altro che inaspettata.

YouTube ha rivendicato un totale di 50 milioni di abbonati Premium e Music lo scorso settembre. Possono sembrare molti clienti, ma in proporzione ai servizi offerti è un importo modesto rispetto ai servizi multimediali a pagamento di altre società come Spotify Premium (188 milioni di utenti a partire dal secondo trimestre) e Netflix (22,7 milioni). In teoria, rendere visibili i video 4K solo agli abbonati YouTube Premium potrebbe stimolare le iscrizioni e renderlo una fonte di entrate più ampia per Google.

Ricordiamo che a settembre il servizio YouTube TV per Apple TV è stato aggiornato integrando il supporto per l’audio 5.1: questa tecnologia funziona con le trasmissioni live, con la funzionalità DVR e vari contenuti video on-demand.