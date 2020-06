YamaTrack, un sistema GPS per la gestione dei campi da golf

Yamaha ha presentatoin Europa YamaTrack, un completo sistema di gestione dei campi da golf con GPS integrato. Realizzato appositamente per gli addetti alla gestione dei campi da golf, un sistema di monitoraggio e controllo con software di geofencing montato a bordo dei golf cart.

Il produttore spiega che “tutte le esigenze del golfista moderno saranno soddisfatte con YamaTrack”, dotato di un touchscreen interattivo da 10″ con grafica 3D del terreno, distanze accurate, messaggistica e suggerimenti per professionisti. L’hardware verrà installato dai concessionari locali del circolo e sarà accessibile tramite l’account Yamaha online del proprietario per il controllo della flotta e del singolo veicolo, nonché per attivare l’app per i giocatori.

Il controllo della vettura è dotato di una serie di funzionalità incentrate sulla sicurezza, l’efficienza e l’esperienza degli utenti. Le geozone illimitate controllano la velocità e la posizione del veicolo nel campo, mentre la funzionalità di rilevamento è in grado di mostrare anche la posizione o la cronologia attuali. La funzionalità di spegnimento garantisceicurezza durante la notte e impedisce al veicolo di entrare nelle “zone proibite” di giorno.

I responsabili possono monitorare il ritmo del gioco, programmare i turni e dirigere i marshall per massimizzare l’efficienza, con la possibilità di controllare la durata e le condizioni della batteria di ciascuna vettura tramite l’app al fine di migliorare la rotazione della flotta.

Tra le opzioni dello schermo da 10″ sono inclusi avvisi pubblicitari su schermo personalizzabili che contribuiscono a incrementare i ricavi del campo grazie a opportunità di pubblicità condivise. Gli annunci pubblicitari possono essere distribuiti in tutta la flotta dall’app, che genererà anche diversi report per migliorare la gestione e la manutenzione.

Le funzionalità dedicate ai giocatori offrono un modo semplice per spostarsi lungo ogni buca, dal tee al green, con la visualizzazione della precisa distanza dalla bandiera che contribuirà a migliorare il loro handicap e l’intera esperienza, aumentando il prestigio del campo.

Sull’app è possibile caricare menu relativi ad alimenti e bevande, in modo che i giocatori possano ordinare quello che desiderano prima del loro putt finale. Il marchio del campo può essere riprodotto tramite le funzionalità di personalizzazione dell’app aggiungendone il logo.

YamaTrack è disponibile in diverse configurazioni con l’acquisto delle Drive2 DC e Drive2 EFI. La compatibilità con Drive2 AC sarà confermata in un secondo momento. L’accesosrio sarà disponibile presso concessionari Yamaha selezionati entro il 2020.

