Yeelight mette insieme ricarica wireless e luce notturna: solo 25 euro

Yeelight, il più noto dei brand rivali di Philips Hue, mette insieme luce notturna e ricarica rapida wireless per smartphone, in quello che può essere considerato un indispensabile dispositivo da comodino. Oggi è in offerta lampo a 25,80 euro.

La periferica combina due caratteristiche fondamentali per il nativo digitale che va a dormire: luce notturna da comodino, rigorosamente smart, e ricarica per lo smartphone. Si tratta di un pad, dall’estetica moderna e minimale, che integra una luce dimmerabile e dalle diverse tonalità, al fianco di un comune pad di ricarica induttiva Qi.

Ovviamente, la luce notturna integra un sistema di sicurezza per proteggere da eventuali sovraccarichi, che è in grado di identificare automaticamente materiali metallici, come chiavi e forbici, spegnendo automaticamente l’alimentazione.

La luce notturna si innesta magneticamente nel pad, così da poter essere rimossa. La si potrà portare con sé, magari lungo il corridoio per andare a bere durante la notte, oppure può essere attaccata magneticamente alle superfici.

La luce offre una tonalità da 2700K a 5000 K, confortevole e calda e dopo 4 ore di ricarica, raggiunge un’autonomia di circa 24 ore. Ovviamente, può anche trasformarsi in una luce bianca fredda, ma in questo caso l’autonomia si riduce a 11 ore.

E’ realizzata in ABS, completamente bianca, e si collega tramite connettore USB 3.0. Ha dimensioni contenute in 22,60 x 8,10 x 4,50 cm e pesa circa 120 grammi.

Solitamente ha un listino di circa 40 euro, ma al momento la si trova in offerta lampo ad appena 25,80 euro. Per acquistarla in sconto non vi resterà che cliccare direttamente a questo indirizzo.