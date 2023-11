YouTube AI offre chatbot per video e riepilogo commenti

YouTube sta aggiungendo due nuove funzioni alimentate dagli algoritmi di intelligenza artificiale AI: una migliore la lettura dei commenti grazie a un sistema automatizzato che li organizza in base al contenuto, l’altra incorpora un chatbot AI che risponde a domande inerenti il video in riproduzione.

Commenti YouTube con AI

Per quanto riguarda la gestione dei commenti, il sistema utilizza gli algoritmi di intelligenza artificiale per raggrupparli in base al tema o argomento trattato; così se nascono discussioni di varia natura, gli spettatori stessi possono parteciparvi rintracciandoli più facilmente, mentre i creatori del video potrebbero usarli anche per trarne ispirazione per nuovi contenuti.

Il sistema di catalogazione – spiega Google – non tiene conto dei commenti in fase di revisione e che quindi non sono stati ancora approvati, e non comprende neppure quelli in cui sono presenti parolacce o altre parole offensive o di odio, né quelli provenienti da utenti bloccati.

Chatbot AI per i video YouTube

Il chatbot che YouTube sta provando in questi giorni invece assomiglia a Bard di Google: cliccando sul pulsante Chiedi è infatti possibile chattare con l’AI facendo domande inerenti al video in riproduzione, o magari chiedere consiglio su video simili da vedere successivamente, senza dover mettere in pausa il filmato.

Questo strumento di AI conversazionale – spiegano – è addestrato con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e attinge informazioni sia dalla stessa piattaforma YouTube che dal web.

Come provare le funzioni AI di YouTube

Entrambe le funzioni sono attualmente sperimentali, il che significa che non sono accessibili a tutti. Google ne sta distribuendo una versione di prova a un numero limitato di utenti, ma gli abbonati a YouTube Premium godono di una corsia preferenziale che permette loro di provare queste e altre funzioni sperimentali, presenti e future, che Google intende lanciare sulla piattaforma.

Per provarle basta andare qui e seguire le istruzioni: per quanto riguarda il riepilogo dei commenti, è disponibile fin da subito per un numero limitato di video YouTube in lingua inglese per i quali sono stati pubblicati una grande quantità di commenti. Il chatbot invece inizierà a essere distribuito nelle prossime settimane.

