YouTube Premium alza i prezzi fino al 44%, Italia inclusa

YouTube Premium si prepara a un rincaro dei prezzi in diversi paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. I nuovi prezzi sono emersi durante il fine settimana scorso e anche i primi utenti italiani stanno ricevendo le mail di avviso, anche se manca ancora una data precisa per l’applicazione dei nuovi listini ai vecchi abbonati.

Gli aumenti di YouTube Premium interessano Europa, Sud America, e alcuni Paesi in Asia e Medio Oriente. L’Italia, come già detto, subirà i rincari.

Le modifiche ai prezzi sono state segnalate su Reddit, e finora ad essere stati informati tramite mail sono gli utenti in Belgio, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Indonesia, Irlanda, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Svizzera, Thailandia e Emirati Arabi Uniti

Tra gli aumenti più significativi c’è proprio l’Italia, dove le famiglie potranno arrivare a pagare oltre il 44% in più. Va leggermente meglio alla Norvegia, dove il prezzo è salito del 42%. Il costo del piano Premium in Norvegia è passato da circa 10 euro al mese a poco più di 14 euro. In Svezia, il piano familiare è passato da 15 euro a 24 euro al mese. In media, i piani per utenti singoli sono aumentati del 18%, mentre i piani familiari hanno visto un incremento del 43%.

Prezzi YouTube Premium Italia

Come si legge già nella pagina ufficiale, in Italia il prezzo per un mese di YouTube Premium passa da 11,99 a 13,99 euro, mentre l’abbonamento famiglia passa da 17,99 euro a 25,99 euro. Il piano per studenti, invece, passa da 6,99 euro a 8,99 euro al mese.

Molti utenti di YouTube Premium, colpiti dai nuovi prezzi, hanno espresso su Reddit l’intenzione di annullare il servizio a causa degli aumenti significativi dei piani familiari.

Esenti dai rincari, invece, Stati Uniti, Canada e altri Paesi, dove non si registrano al momento aumenti. Negli USA, il piano standard rimane a 13,99 dollari al mese, mentre il piano familiare è a 22,99 dollari al mese.

