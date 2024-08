YouTube sta testando la funzione Timer di sospensione

Pubblicità

YouTube sperimenta sistematicamente nuove funzionalità per gli account Premium (abbonamenti a pagamento che consentono di guardare video senza annunci, scaricare video, riprodurre video in background e altro ancora). Una funzionalità in fase di sperimentazione è lo sleep timer: in altre parole la possibilità di disattivare un video dopo un determinato periodo di tempo. Non è niente di rivoluzionario ma è utile per chi, ad esempio, va a letto ascoltando video e podcast, o riproduce rumore bianco e altri suoni per dormire, ed alla ricerca di una funzione in grado di interrompere il flusso audio/video dopo un periodo stabilito.

A notare la nuova funzione è il sito TechCrunch, spiegando che può essere abilitata dagli utenti Premium aprendo YouTube sul dispositivo mobile o computer desktop e andando al menu delle impostazioni mentre si riproduce un video.

Di default l’opzione Sleep Timer permette di scegliere tra 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti o fino alla fine del video. Quando la riproduzione arriva nel punto stabilito, un messaggio popup chiede se si desidera estendere la riproduzione.

Funzionalità del genere non sono nuove su altre piattaforme: Spotify offre da tempo un timer di sospensione e anche TikTok offre già qualcosa di simile.

Nella pagina di YouTube che riferisce di nuove funzioni sperimentali, si spiega che la novità sarà disponibile fino al 2 settembre ma è probabile che la piattaforma da quel momento in poi la rende disponibile per tutti (anche agli utenti non-Premium).