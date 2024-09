Zaino da viaggio a misura di bagaglio a mano, solo 19 €

Pubblicità

Se vi serve uno zaino tutto-fare, ecco una buona occasione per acquistarne uno a prezzo stracciato: al momento infatti è attiva una promozione che vi fa risparmiare più della metà su uno zaino perfetto per le compagnie aeree e che può fungere anche da valigia per le mini-vacanze.

Il suo scompartimento principale infatti ha sufficiente spazio per accogliere indumenti per una persona e per 3-5 giorni e presenta un’apertura a 180 gradi che ne facilita enormemente l’acceso ad esempio quando si poggia su un tavolino o sopra un letto.

Come dicevamo potete farlo passare anche come bagaglio a mano perché ha le misure giuste per rientrare nei limiti imposti dalle principali compagnie aeree. Misura infatti 40 x 25 x 20 centimetri, quelle ad esempio richieste da Ryanair e assolutamente dentro quelle di EasyJet (che chiede di non superare i 45 x 36 x 20 centimetri).

Da vuoto pesa appena un chilo in quanto usa tessuti leggeri ma robusti, oltre che idrorepellenti e traspiranti. Presenta doppie cerniere, spallacci rinforzati e c’è anche una fascia per bloccarlo alla maniglia di un trolley, così da non gravare sulle spalle (dove magari potreste mettere un altro zaino più leggero).

A disposizione poi avete svariate tasche: una completamente separata dal resto per mantenere il suo contenuto asciutto, alcuni esterni con spazio sufficiente per un cellulare o un tablet, un portabottiglia laterale e una tasca interna appositamente progettata per accogliere anche un portatile con schermo da massimo 14 pollici.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere intorno ai 19 €. È disponibile in svariate colorazioni.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

