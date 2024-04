Zeblaze GTS 3 Pro, smartwatch stile Apple a meno di 17 €

Ecco un’ottima offerta per chi ha sempre voluto provare uno smartwatch senza poi pentirsi della “spesa folle”: se infatti ci si rende poi conto che in fin dei conti si vive bene anche senza, dopo aver speso centinaia di Euro questo discorso assume tutto un altro significato. Ma se decidete di comprare lo Zeblaze GTS 3 Pro, che attualmente vi costa meno di 17 Euro, allora potete provare tutte le ultime tecnologie al polso senza rimpianti.

Questo smartwatch innanzitutto ha un design molto sobrio ed elegante, che in qualche aspetto somiglia persino agli Apple Watch. La cassa è sottile appena 10,5 millimetri ed incornicia un ampio schermo HD AMOLED da 1,97 pollici (risoluzione 505 x 415 pixel, 330 ppi) con funzione Always On, quindi sempre acceso e visibile per l’orario e le informazioni più importanti.

Tutto questo senza per altro pregiudicare troppo sull’autonomia, che viene dichiarata di 7-15 giorni con una sola carica in base a quanto intensamente lo si andrà ad utilizzare.

Si può personalizzare scegliendo tra più di 300 quadranti, cambiando così l’aspetto in base all’abbigliamento del momento, ed è pure impermeabile, perciò si può indossare anche quando ci si lava le mani senza paura di rovinarlo.

Anche perché riconosce e traccia oltre 100 attività sportive differenti, compreso il nuoto in piscina.

È molto leggero (pesa circa 20 grammi) e può monitorare la salute sia tracciando la frequenza cardiaca 24 ore su 24, sia misurando la saturazione del sangue, oppure controllando la qualità del riposo durante la notte, o ancora aiutando l’utente a rilassarsi con esercizi di respirazione suggeriti direttamente dal polso.

Si collega ai telefoni Android (dalla versione 5 in su) o agli iPhone con almeno iOS 10 tramite tecnologia Bluetooth 5.2 e usa un cinturino in silicone, di colore nero, rosa o bianco, da 22 millimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 41,32 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 60% andando a spendere soltanto 16,52 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.