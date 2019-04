Zonestar Z6, stampante 3D con assemblaggio rapido in offerta a 89,90 euro

Chi fosse alla ricerca di una stampante 3D oggi può comprare Zonestar Z6 in offerta a soli 89,90 euro.

Questo modello è dotato di schermo LCD e e del supporto a scheda SD per stampare i progetti senza collegare il computer alla macchina. La particolarità rispetto ad altre sta nella facilità di montaggio: si compone infatti di soli 4 parti + alimentatore che si fissano tra loro in pochi minuti e si è subito pronti per cominciare a stampare.

La struttura è tutta in metallo e la stampante è molto silenziosa. Inoltre è compatibile con molti tipi di filamenti 3D come ABS, PLA, PETG e PVC. Può essere utilizzata per la creazione di veri e propri giocattoli 3D, apparecchiature didattiche e altri dispositivi tecnologici, ottimo per stimolare la creatività e l’ispirazione degli utenti e realizzare le loro idee.

La stampante è inoltre compatibile con filamenti da 1,75 mm e la dimensione massima di stampa è pari a 15 x 15 x 15 centimetri, con una velocità massima di stampa di 150 mm al secondo.

La stampante Zonestar Z6 è in vendita su GearBest al prezzo in offerta di 89,90 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.