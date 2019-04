Nikon Coolpix W150, la compatta anti-tutto da portare in vacanza

Nital ha da poco presentato Nikon Coolpix W150, una nuova fotocamera compatta digitale impermeabile, resistente agli urti, alle basse temperature e alla polvere che conferma la semplicità d’uso dei modelli precedenti della stessa serie.

A suo agio sia sulla neve che sott’acqua, questa compatta permette di scattare foto ed effettuare riprese video praticamente in ogni condizione. Grazie alla modalità “Reticolo volto subacqueo” garantisce ottimi risultati in piscina o al mare fino a 10 metri di profondità. Inoltre, essendo resistente ad urti e cadute urti (fino da 1.8 metri), può tranquillamente sopportare qualche colpo durante una vacanza in famiglia o una festa tra amici.

La nuova Nikon Coolpix W150 si caratterizza anche per una serie di effetti foto integrati facili da applicare e per un Menu diversificato interattivo dedicato ai bambini. Se lo si attiva, gli utenti possono allegare messaggi vocali alle foto, attivare divertenti schermate di benvenuto, animare le presentazioni e altro. L’app Nikon SnapBridge (per iOS e Android), poi, facilita la condivisione degli scatti o l’utilizzo di un dispositivo Smart per scattare a distanza.

Monta un sensore CMOS, zoom ottico NIKKOR 3x ed è dotata di un pulsante Video dedicato per passare dalla ripresa fotografica alla registrazione di filmati Full HD con audio stereo in un click. Infine, segnaliamo come utile accessorio per la sicurezza della fotocamera la cinghia galleggiante ed impermeabile di Nikon, facile da individuare essendo di colore giallo. Al momento non ci sono indicazioni sul prezzo ma è molto probabile che si aggiri intorno ai 100-150 euro (prezzo dell’attuale modello precedente W100).